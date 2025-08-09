El Balonmano Caja Rural Zamora afronta hoy su primer ensayo en Puebla de Sanabria

El BM Caja Rural Zamora afronta esta tarde su primer partido de pretemporada con motivo del IV Torneo de Balonmano Puebla de Sanabria, cita que se llevará a cabo en el Pabellón José Varela con la colaboración del ayuntamiento de la localidad, Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora y Junta de Castilla y León.

El torneo, con entrada gratuita para todos los públicos, permitirá observar por primera vez a la plantilla de Félix Mojón en una campaña ilusionante con el ascenso como objetivo, así como conocer de primera mano a los fichajes realizados este verano como el meta Lucas, los pivotes Néstor y Jorge o el recién llegado Álvaro Fernández.

La contienda, que tendrá como rival al Balonmán Culleredo, arrancará a las 19.00 horas, justo después de la disputa de los partidos de categorías infantil y cadete (17.30 horas) frente a Balonmán Miño que pondrán punto y final al Campamento de Balonmano "Puebla de Sanabria" celebrado esta semana.