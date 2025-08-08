Zamora repite en septiembre como sede una cita nacional: el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas de agua dulce

Zamora, concretamente la localidad de Villaralbo, será el próximo mes de septiembre el epicentro de la pesca nacional de agua dulce. Los mejores pescadores de toda España se reunirán nuevamente en la provincia para disputar una de las citas más importantes de la temporada que tendrá lugar en las instalaciones creadas para tal misión a la orilla del río Duero.

La competición en cuestión será el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de agua dulce flotador "captura suelta" en categoría masculina. Un evento de máxima relevancia a nivel nacional que se celebrará durante los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre y que tendrá al combinado de Castilla y León como anfitrión para el resto de los talentos más destacados dentro de la disciplina de la caña. Todos ellos, dispuestos a brillar en las inmediaciones de Villaralbo para buscar la victoria en una prueba que ha sido designada como clasificatoria para el próximo Campeonato del Mundo.

Zamora será, por tanto, ciudad de pescadores a lo largo de agosto y septiembre, ya que todos los participantes querrán conocer de primera mano las aguas en las que buscarán su billete para la competición internacional representando los intereses de España. Una circunstancia que obedece y cumple con las razones de ser de las instalaciones creadas en Villaralbo e inauguradas a principios del pasado verano por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el alcalde de la localidad, Santiago Lorenzo, buscando un reclamo turístico de gran relevancia a través del deporte aprovechando un espacio natural, reacondicionándolo para obtener un interés positivo con el mínimo impacto medioambiental posible para dicha localización.

Cabe recordar que las instalaciones de Villaralbo, estrenadas a mediados de julio de 2024, cuentan con más de 140 puestos de pesca divididos en tres zonas dentro de un área homologada para grandes competiciones. Circunstancias que la convierten en uno de los puntos de pesca mejor capacitados del país, como se pretendía en su construcción. Una capacidad y calidad que abre las puertas a citas como la del próximo mes de septiembre o la que se celebró el pasado otoño en estas mismas instalaciones. Competición que, en esta ocasión, se verá acompañada también por la celebración de la concentración nacional de la modalidad que se celebrará a la par que el campeonato.

