Villaralbo acoge este fin de semana el Campeonato Mixto de Petanca en su seguna edición

Villaralbo acoge hoy en el patio de sus escuelas la segunda edición del Campeonato mixto de petanca, una cita que busca ganar lustre y relevancia abriendo sus puertas a jugadores y jugadoras de toda Castilla y León.

El campeonato, enmarcado en las fiestas patronales de la localidad, pretende seguir fomentando un deporte que, en palabras del alcalde Santiago Lorenzo, "cada día cuenta con más demanda". Motivo por el que hay tres pistas para su práctica en el paseo del río.

El campeonato, impulsado por Amigos de la Petanca y organizado por Benito, reunirá este sábado a 22 equipos. Parejas que buscarán, de 9.00 a 14.00 horas, ofrecer un gran espectáculo para seguir así llamando la atención de los más jóvenes y asegurar el futuro de la vetusta tradición de esta actividad en la provincia.