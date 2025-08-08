Petanca
Villaralbo acoge este fin de semana el Campeonato Mixto de Petanca en su seguna edición
La cita tendrá lugar este sábado y congregará a 22 equipos de Castilla y León
C. J. T.
Villaralbo acoge hoy en el patio de sus escuelas la segunda edición del Campeonato mixto de petanca, una cita que busca ganar lustre y relevancia abriendo sus puertas a jugadores y jugadoras de toda Castilla y León.
El campeonato, enmarcado en las fiestas patronales de la localidad, pretende seguir fomentando un deporte que, en palabras del alcalde Santiago Lorenzo, "cada día cuenta con más demanda". Motivo por el que hay tres pistas para su práctica en el paseo del río.
El campeonato, impulsado por Amigos de la Petanca y organizado por Benito, reunirá este sábado a 22 equipos. Parejas que buscarán, de 9.00 a 14.00 horas, ofrecer un gran espectáculo para seguir así llamando la atención de los más jóvenes y asegurar el futuro de la vetusta tradición de esta actividad en la provincia.
- Los zamoranos han hablado: este es el pueblo más bonito de la provincia
- Ecologistas Zamora alerta de 'graves riesgos' de contaminación del agua y la agricultura si la planta de biometano se instala en Villardondiego
- Las siete estatuas que más imponen a los turistas en Zamora
- Las quejas de los zamoranos ayudan a subsanar deficiencias en las obras de humanización
- Hallan un cráneo humano en el armario de una vivienda de un pueblo de Zamora
- La semilla que plantó Javier Prieto en Toro
- Tres heridos en un accidente de madrugada en Palacios de Sanabria
- La 'gracia' de moda en Zamora: coger carros de la compra y empotrarlos contra coches aparcados en los supermercados