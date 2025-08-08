Fútbol
El "Luciano Rubio" recibe mejores por parte del Ayuntamiento de Benavente
La valla perimetral del campo será sustituida y mejorará la iluminación y accesos al campo con ayuda de la Diputación de Zamora
C. J. T.
El "Luciano Rubio" recibirá próximamente un lavado de imagen, adecuando sus instalaciones a los tiempos modernos y la relevancia que este campo tiene para la localidad zamorana. Así lo ha hecho constar el Ayuntamiento de Benavente, quien informó que, "tras concurrir a la subvención de la Diputación de Zamora con destino a infraestructuras deportivas, culturales y parques infantiles y biosaludables", procederá a realizar mejoras en la instalación deportiva diversos cambios.
Según ha informado el consistorio este viernes, "se sustituirá el sistema de iluminación halógena existente por tecnología LED, se mejorará la accesibilidad mediante la creación de nuevas plazas de estacionamiento para personas con discapacidad y se sustituirá el vallado perimetral del terreno de juego que en la actualidad presenta un estado muy deteriorado". Unas actuaciones cuyo importe asciende a más de 33.400 euros. Cantidad de la cual la Diputación de Zamora aportará 20.000 euros a través de una subvención de la administración provincial y, el resto, el Ayuntamiento de Benavente.
La importancia y urgencia de estas modernizaciones fue reivindicada por la propia alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, quien al conocer el deterioro en el que se encontraba el estado del campo de fútbol municipal no dudó en solicitar la ayuda pertinente para su remodelación Con esta mejora, el Ayuntamiento de Benavente continua su plan de mejora y renovación de instalaciones deportivas siendo el Campo de Fútbol Municipal ‘Luciano Rubio’ un espacio clave para la práctica deportiva, uniéndose estas mejores a otras ya implementadas como la instalación del nuevo marcador electrónico.
