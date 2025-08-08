Baloncesto

Jordan Walker ya tiene equipo y es un rival del Caja Rural CB Zamora

El americano refuerza a un conjunto llamado a la "redención" esta temporada

Jordan Walker, jugador del Caja Rural CB Zamora.

Jordan Walker, jugador del Caja Rural CB Zamora. / José Luis Fernández

Jordan Walker ya tiene destino. Horas después de darse a conocer la baja del americano en el Caja Rural CB Zamora, su nuevo club daba a conocer el fichaje de este exterior sobrado de talento que no continuará en Zamora. Una calidad y puntos que pondrá al servicio de un rival liguero del equipo de Saulo Hernández.

Walker, de 27 años y 185 centímetros de altura, se marcha a un plantel necesitado de calidad y de borrar la imagen dejada la campaña anterior. Un club grande, que aspira al ascenso y que la temporada pasada sufrió más de la cuenta como es el Lucentum Alicante. Nuevo destino donde el americano buscará volver a tener un papel protagonista como lo hizo con los azulones el pasado curso en el que fue la pieza más usada por Saulo Hernández y el hombre con más puntos de su equipo.

Con este fichaje Lucentum Alicante refuerza su línea exterior buscando un buen comienzo de temporada, que fue lo que dinamitó sus opciones el pasado curso de pelear por regresar a la Liga Endesa. Un ascenso que volverá a perseguir este año gracias a Walker, cuya experiencia en Alemania, Bélgica, Liga Adriática y Hungría se ha visto potenciada con su paso por el Caja Rural Zamora y cuyo rendimiento en pista está fuera de toda duda.

