La España de Marta Fernández, nueva jugadora del Recoletas Zamora, entra en las semifinales del Campeonato de Europa U-20

La selección española femenina de baloncesto U-20, de la que forma parte Marta Fernández, nueva jugadora del Recoletas Zamora, se clasificó ayer para disputar las semifinales del Campeonato de Europa de su categoría que se está disputando en suelo portugués, concretamente en Matosinhos. Un logro que firmó al derrotar en cuartos de final al combinado de Turquía por 77-65.

La selección española, sobre la que se habían generado ciertas dudas al caer derrotada ante Bélgica en el último partido de la fase de grupos, tomó ayer desde el principio el mando del partido que abría la puerta a la lucha por las medallas. No le fue fácil, ya que Turquía siempre amenazó con estar preparada para tener la iniciativa, pero supo sufrir y encontrar a sus mejores jugadoras en momentos clave.

Tras un primer cuarto igualado, España rompió el partido a su favor con un parcial de 29-15 en el segundo periodo. Un tanteo con el que jugó a la perfección durante la segunda mitad, en la que de nuevo se equilibraron las fueras con una Turquía mucho más seria a nivel defensivo. Un rival que, pese a apuntarse los dos últimos cuartos, no pudo derribar a una sobria selección española. Un combinado al que Marta Fernández sigue contribuyendo, disputando ayer un total de cuatro minutos y 40 segundos de juego, en los que consiguió firmar dos puntos que ayudaron al equipo a entrar en semifinales.