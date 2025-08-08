El Caja Rural Atlético Benavente da a conocer la ruta de su pretemporada

El Caja Rural Atlético Benavente ha dado a conocer la ruta que seguirá durante las próximas semanas para llegar en condiciones óptimas al inicio de liga en Segunda División B. Una ruta de pretemporada compuesta por cuatro encuentros en los que se medirá a rivales de diferentes provincias buscando dar forma al proyecto que dirigirá Macías.

El primer ensayo para los blanquiazules llegará fuera de casa el próximo miércoles 20 de agosto a las 20.30 horas contra el Villaquilambre FS. Un rival vecino que siempre se ha caracterizado por su competitividad. Esta primera prueba tendrá lugar lejos de "La Rosaleda", al igual que la siguiente, que llevará al Caja Rural Atlético Benavente hasta la pista del PonfeSala, con el que medirá fuerzas el 23 de agosto a partir de las 19.00 horas.

Los dos siguientes partidos sí serán en Benavente. El estreno del proyecto blanquiazul ante su público tendrá lugar en el Trofeo de Ferias, fijado para el 30 de agosto a las 19.30 horas con el Burela FS como adversario. Un rival de altura como también lo es el San Cristóbal de Segovia, oponente habitual en liga de los benaventanos, que cerrarán su puesta a punto en "La Rosaleda" con la disputa del Trofeo Diputación el domingo 7 de septiembre a las 13.00 horas.

Adri vuelve a casa

Por otra parte, el Atlético Benavente continúa dando forma a la plantilla que dirigirá Miguel Ángel Macías esta temporada en Segunda División B y tras sellar la renovación de uno de sus jugadores más experimentados e importantes como Charlie, la entidad blanquiazul anunció la llegada de un jugador joven y prometedor para el bloque. Un futbolista que, además, es de sobra conocido por la afición de «La Rosaleda». Adri, canterano de la entidad benaventana, se suma a los planes para esta temporada y reforzará la portería del equipo patrocinado por Caja Rural.

Pese a tratarse de un guardameta joven, Adri regresa al Atlético Benavente tras haber acumulado una notable experiencia bajo palos. Muchos minutos de juego que le han permitido progresar y volver al club en el que se formó, entidad en la que destacó dentro de las categorías inferiores y en la que intentará volver a brillar bajo las órdenes de Macías.