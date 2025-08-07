El Zamora no fue el mejor en el triangular del Sanse

El Zamora CF no estuvo a la altura de lo previsible en el triangular de San Sebastián de los Reyes y se vio superado tanto por Andorra (1-0) como por el club anfitrión pese a terminar 0-0. Fueron dos encuentros en los que lo rojiblancos se centraron más en el trabajo defensivo que en el ataque, pero sus rivales fueron los que crearon las ocasiones.

Rufo, con el balón en un avance por su banda en el partido contra el Sanse. | ZCF

Juan Sabas presentó en el partido contra el Andorra un equipo muy distinto al que había utilizado en los dos encuentros de pretemporada anteriores, con novedades especialmente en el centro de la defensa, aunque manteniendo la columna vertebral de Luismi Luengo, Ramos y Márquez.

El Andorra, recién ascendido a Segunda División, consiguió llevarse este primer partido del triangular en Matapiñonera ante un Zamora bien plantado que aguantó con el cero en el marcador hasta la media hora de juego, y que incluso pudo empatar en el último instante.

Fue un partido parejo, con dominio alterno para ambas escuadras, siempre marcado por un calor intenso que obligó a hacer una pausa necesaria para la hidratación.

Especialmente reseñable fue el aspecto del Zamora, con un once con hasta ocho fichajes: Luismi (Antequera), Merchán (Algeciras), Athuman (Mérida), Mario García (Hércules), Farrell (Gimnástica Segoviana), Monerris (Navalcarnero), Miki Codina (Intercity) y Jaime Sancho (Cacereño). En el caso del Andorra, que llegaba a la cita tras perder su primer partido de la pretemporada contra el Albacete, pero tras ganar a Al Rayyan, Nàstic y Europa después, la apuesta de Ibai Gómez fue relativamente más continuista. Aunque siempre con cambios, en un club, el dirigido por Piqué, que siempre parece susceptible a ellos.

Fueron los andorranos los que llevaron la manija del juego en los primeros compases, demostrando que la herencia de ´Beto´ Company, técnico con el que ascendieron el pasado curso, sigue vigente con Ibai Gómez. Pero el Zamora no se amedrentó tampoco, demostrando que será uno de los gallitos en Primera Federación, una competición que parece subir de nivel año tras año.

Las primeras ocasiones llegaron tímidas, como si el calor no les dejara aparecer más que a cuentagotas. Alguna acción a balón parado llevó peligro en sendas áreas, pero sin reseñar ninguna oportunidad excesivamente clara. El tanto tardó en llegar hasta la media hora de juego. Lo hizo en una acción por banda izquierda, en la que Calvo se inventó un brillante taconazo para asistir a Merquelanz, que no perdonó. El ex de la Real Sociedad controló de espaldas, con la zurda, y se giró maravillosamente hacia su derecha, con la que castigó a Adrián Pereda con un brillante latigazo enganchado al poste. Fue el momento culmen del primer encuentro. El Zamora lo siguió intentando con fútbol y orden, pero no pudo empatar. Aunque realmente, estuvo a punto, especialmente en una acción al filo del minuto 45, en la que el omnipresente Kike Márquez remató rozando el travesaño.

El Andorra fue otro en su encuentro con el anfitrión San Sebastián de los Reyes, de Segunda RFEF, que fue el que llevó la iniciativa en el ataque y a punto estuvo de marcar en dos o tres oportunidades que contrastaron con la inutilidad en ataque del equipo de Gerard Piqué. Finalmente, los madrileños no vieron puerta y el partido finalizó con un empate que permitió a los pirenaicos adjudicarse la victoria final del triangular.

Sabas alineó al resto de sus jugadores en el encuentro que cerraba el torneo, como los demás, de 45 minutos de duración, pero el Zamora no mejoró en su faceta atacante e incluso el Sanse dispuso de una clara ocasión en la que el poste repelió un lanzamiento de Harta que ya lo había intentado desde lejos con anterioridad. Pero los rojiblancos se mostraron fuertes atrás y el marcador ya no se movería del empate inicial.n