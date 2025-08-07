El River Zamora vuelve al trabajo con su primer test ya a la vista

El River Zamora ya está en marcha. El nuevo proyecto de fútbol sala zamorano saltaba a la pista a principios de semana para comenzar una pretemporada en la que Óscar González Poveda tratará de dar forma al primer equipo blanquinegro tras la fusión de los clubes de la provincia. Un reto cuya primera parada tendrá lugar el próximo sábado en Zamora con la disputa del primer ensayo ante el Ribera Navarra.

El test ante el equipo navarro de Primera División permitirá observar a González Poveda el potencial base de su equipo, un grupo novedoso en el que tanto el entrenador como su cuerpo técnico tendrán que trabajar más allá de lo físico o lo táctico. Y es que, el proyecto es tan reciente que lo primordial será ensamblar las diferentes piezas y formar un bloque sólido cuanto antes. Por ello, el equipo ha empezado pronto a entrenar y ha fijado sin dilación su primer amistoso. Partido que servirá, además, como estreno ante una afición que reunirá (por primera vez en tiempo) a los seguidores de toda Zamora.

Con este duelo ante el Ribera Navarra, el cuadro blanquinegro abrirá fuego en una preparación exigente y "muy casera", disputando así todos sus ensayos como local, a excepción del que celebrará el día 23 en feudo del Rivas FS.

La contienda del estreno ya cuenta con hora y lugar para este sábado. El estreno de los blanquinegros se producirá en el Manuel Camba a partir de las 18.30 horas. Un partido debut que contará con entrada gratuita para los socios de la entidad y con un precio de seis euros para el resto de aficionados.