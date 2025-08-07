Las perlas del balonmano regional disfrutan Sanabria de la mano del Balonmano Zamora

El Campamento de Balonmano “Puebla de Sanabria” organizado por el Balonmano Zamora está permitiendo a un gran número de jugadores de diferentes puntos de la región disfrutar durante estos días de sus vacaciones de su deporte favorito a la vez que conocen los entresijos de la bella zona de la provincia en la que se realiza. Un enclave mágico que, desde el domingo, respira balonmano y que permite durante una semana mezclar entrenamientos, convivencia y aprendizaje a los participantes de esta actividad pistacho.

Una vez más, los asistentes al campamento compartirán momentos con el primer equipo del Balonmano Caja Rural de Zamora, que se desplaza hoy también hasta Puebla de Sanabria para comenzar su "stage" de pretemporada. Entrenamientos, charlas, actividades conjuntas y mucha inspiración para quienes sueñan con vestir algún día la camiseta pistacho.

Como colofón a la semana que dura el Campamento de Balonmano "Puebla de Sanabria", el próximo sábado 9 de agosto se celebrará el IV Torneo de Balonmano Puebla de Sanabria, en el Pabellón José Varela, organizado por el Club Balonmano Zamora con la colaboración el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora y la Junta de Castilla y León. Un torneo que arrancará a las 17.30 horas con los partidos de las categorías infantil y cadete, que enfrentarán al Balonmano Zamora con el conjunto gallego del Balonmán Miño, demostrando el valor que el club da a su cantera; y que tendrá su plato fuerte a las 19.30 horas con el primer encuentro de pretemporada del equipo de Félix Mojón, que medirá fuerzas con el Balonmán Culleredo. Una jornada final que tendrá entrada gratuita al pabellón y que pretende poner un cierre festivo a una semana en familia en Sanabria.