Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025

Lamine Yamal es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro 2025.

Lamine Yamal es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro 2025. / Europa Press

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

'France Football' entregará el 22 de septiembre en París los galardones del Balón de Oro 2025. En total, 10 premios a los mejores jugadores, entrenadores y clubs de la temporada 2024/25, tanto en categoría femenina como masculina. En las categorías principales, se conocerán a los sucesores de Rodri Hernández y Aitana Bonmatí, ganadores en 2024.

Este jueves, la organización del Balón de Oro ha anunciado a los nominados para cada uno de los premios. Serán 30 a los mejores futbolistas y entre cinco y diez para el resto de categorías: equipo, entrenador/a, portero/a y jugador/a sub'21. 'France Football' ha ido anunciando, desde las 12.30 horas y cada 15 minutos, a los nominados en cada categoría.

Pedri.

Pedri. / Archivo

Balón de Oro masculino

  • Jude Bellingham (Real Madrid/ING)
  • Ousmane Dembélé (PSG/FRA)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG/ITA)
  • Désiré Doué (PSG/FRA)
  • Denzel Dumfries (Inter/HOL)
  • Serhou Guirassy (Dortmund/GUI)
  • Viktor Gyökeres (Arsenal/SUE)
  • Erling Haaland (Manchester Ckity/NOR)
  • Achraf Hakimi (PSG/MAR)
  • Harry Kane (Bayern/ING)
  • Kvicha Kvaratskhelia (PSG/GEO)
  • Robert Lewandowski (Barça/POL)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool/ARG)
  • Lautaro Martínez (Inter/ARG)
  • Scott McTominay (Nápoles/ESC)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid/FRA)
  • Nuno Mendes (PSG/POR)
  • Joao Neves (PSG/POR)
  • Michael Olise (Bayern/FRA)
  • Cole Palmer (Chelsea/ING)
  • Pedri (Barça/ESP)
  • Raphinha (Barça/ESP)
  • Declan Rice (Arsenal/ING)
  • Fabián Ruiz (PSG/ESP)
  • Mohamed Salah (Liverpool/EGI)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool/HOL)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid/BRA)
  • Vitinha (PSG/POR)
  • Florian Wirtz (Liverpool/ALE)
  • Lamine Yamal (Barça/ESP)
Alexia Putellas

Alexia Putellas / Getty Images

Balón de Oro femenino

  • Sandy Baltimore (Chelsea/FRA)
  • Barbra Banda (Orlando Pride/ZAM)
  • Aitana Bonmatí (Barça/ESP)
  • Lucy Bronze (Chelsea/ING)
  • Klara Bühl (Bayern/ALE)
  • Mariona Caldentey (Arsenal/ESP)
  • Sofia Cantore (Juventus/ITA)
  • Steph Catley (Arsenal/AUS)
  • Melchie Dumornay (Ol. Lyonnes/HAI)
  • Temwa Chawinga (Kansas City Current/MAL)
  • Emily Fox (Arsenal/EEUU)
  • Cristiana Girelli (Juventus/ITA)
  • Esther González (Gotham/ESP)
  • Caroline Graham Hansen (Barça/NOR)
  • Patri Guijarro (Barça/ESP)
  • Amanda Gutierres (Palmeiras/BRA)
  • Hannah Hampton (Chelsea/ING)
  • Pernille Harder (Bayern/DIN)
  • Lindsey Heaps (Ol. Lyonnes/EEUU)
  • Chloe Kelly (Arsenal/ING)
  • Marta (Orlando Pride/BRA)
  • Frida Leonhardssen Maanum (Arsenal/NOR)
  • Clara Mateo (París FC/FRA)
  • Ewa Pajor (Barça/POL)
  • Claudia Pina (Barça/ESP)
  • Alexia Putellas (Barça/ESP)
  • Alessia Russo (Arsenal/ING)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/SUE)
  • Caroline Weir (Real Madrid/ESC)
  • Leah Williamson (Arsenal/ING)
Vicky López celebra el seu gol, el 2-0 d’Espanya a Portugal. | MIGUEL MEDINA / AFP

Vicky López. / AGENCIAS

Trofeo Kopa a la mejor jugadora sub'21

  • Michelle Agyemang (Arsenal/ING)
  • Linda Caicedo (Real Madrid/COL)
  • Wieke Kaptein (Chelsea/HOL)
  • Claudia Martínez Ovando (Olimpia/PAR)
  • Vicky López (Barça/ESP)
Cubarsí despeja de cabeza superando a Guirassy en el Barça-Dortmund de Montjuïc.

Pau Cubarsí. / Jordi Cotrina

Trofeo Kopa al mejor jugador sub'21

  • Pau Cubarsí (Barça/ESP)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille/FRA)
  • Desiré Doué (PSG/FRA)
  • Estevao (Chelsea/BRA)
  • Dean Huijsen (Real Madrid/ESP)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal/ING)
  • Rodrigo Mora (Oporto/POR)
  • Joao Neves (PSG/POR)
  • Lamine Yamal (Barça/ESP)
  • Kenan Yildiz (Juventus/TUR)
Cata Coll, en la Eurocopa

Cata Coll, en la Eurocopa / David Aliaga/RFEF

Trofeo Yashin a la mejor portera

  • Ann-Katrin Bergen (Gotham/ALE)
  • Cata Coll (Barça/ESP)
  • Hannah Hampton (Chelsea/ING)
  • Chiamaka Nnadozie (Brighton/NIG)
  • Daphne van Domselaar (Arsenal/HOL)
Courtois, en el primer partido de pretemporada del Real Madrid.

Thibaut Courtois. / REAL MADRID

Trofeo Yashin al mejor portero

  • Alisson Becker (Liverpool/POR)
  • Yassine Bounou (Al-Hilal/MAR)
  • Lucas Chevalier (Lille/FRA)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid/BEL)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG/ITA)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa/ARG)
  • Jan Oblak (Atlético/ESL)
  • David Raya (Arsenal/ESP)
  • Matz Sels (Nottingham Forest/BEL)
  • Yann Sommer (Inter/SUI)
Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra

Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra / EFE

Trofeo Cruyff al mejor entrenador/a de fútbol femenino

  • Sonia Bompastor (Chelsea/FRA)
  • Arthur Elias (Brasil/BRA)
  • Justine Madugu (Nigeria/NIG)
  • Renée Slegers (Arsenal/HOL)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra/HOL)
Luis Enrique, feliz antes de recibir la Champions en Múnich tras aplastar al Inter en la final (5-0).

Luis Enrique. / Archivo

Trofeo Cruyff al mejor entrenador de fútbol masculino

  • Antonio Conte (Nápoles/ITA)
  • Luis Enrique Martínez (PSG/ESP)
  • Hansi Flick (Barça/ALE)
  • Enzo Maresca (Chelsea/ITA)
  • Arne Slot (Liverpool/HOL)
Las jugadoras del FC Barcelona celebran su título de Liga.

Las jugadoras del FC Barcelona celebran su título de Liga. / Marta Perez / EFE

Mejor club femenino

  • Arsenal (ING)
  • FC Barcelona (ESP)
  • Chelsea (ING)
  • Ol. Lyonnes (FRA)
  • Orlando Pride (EEUU)
Donald Trump, en medio de la celebración del Chelsea del Mundial de Clubes.

Donald Trump, en medio de la celebración del Chelsea del Mundial de Clubes. / Seth Wenig / AP

Mejor club masculino

  • FC Barcelona (ESP)
  • Botafogo (BRA)
  • Chelsea (ING)
  • Liverpool (ING)
  • PSG (FRA)

