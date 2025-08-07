La jugadora del Recoletas Zamora Marta Fernández , decisiva en la Selección Española sub 20

La jugadora del Recoletas Zamarat Marta Fernández volvió a ser fundamental en la victoria de España ante Alemania (88-69) que le permite alcanzar los cuartos de final del Campeonato de Europa Sub 20. La base gallega repartió siete asistencias en los 20 minutos que estuvo en la cancha en los que además anotó 10 puntos y capturó cuatro rebotes.

España disputó el partido de octavos de final ante Alemania tras terminar la primera fase del Europeo en el segundo puesto del Grupo A por detrás de Bélgica ante la que cedió su única derrota hasta el momento en el Campeonato.

Marta Fernández, que acaba de llegar al Zamarat procedente del Arxil Pontevedra, aportó 10 puntos y 5 asistencias al 69-94 con el que la Selección Española se impuso a Israel en el primer partido de la fase de grupos. En el segundo, el rival fue Lituania que cayó ante el equipo que entrena Jordi Fernández por un rotundo 89-40 con 21 minutos de juego para Fernández en los que volvió a anotar diez puntos, capturó cuatro rebotes y volvió a ser la mejor asistente con 5 pases de canasta. Por último, contra Bélgica Marta Fernández estuvo 12 minutos en cancha en los que tan sólo pudo anotar 3 puntos y capturar 1 rebote.

España se enfrentará este jueves a la ganadora del duelo entre Turquía, líder invicta del grupo C, y República Checa, cuarta en el grupo D. n