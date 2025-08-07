La 'ex' del Zamarat Amy Okonkwo gana el Afrobasket con Nigeria y alcanza su segundo MVP

La ex jugadora del Zamarat Amy Okonkwo fue elegida MVP del Afrobasket en el que alcanzó el título con la selección de Nigeria. Okonkwo ya había sido elegida jugadora más valiosa en la anterior edición del torneo africano y ahora vuelve a destacar como líder de la selección nigeriana que se impuso en la final a Mali por 78-64. En este partido decisivo, la ex del Zamarat alcanzó un 26 de valoración gracias a los 19 puntos anotados, 9 rebotes y 3 asistencias.

La jugadora afincada en USA ha jugado la pasada temporada en el Bourges francés con el que llegó a ser mvp de la jornada en la Liga Europea, y ha fichado por el Besiktas turco. Su primera experiencia en el basket profesional fue en Zamora en los años 2019-20 y 2020-21. n