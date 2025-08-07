BASKET
La 'ex' del Zamarat Amy Okonkwo gana el Afrobasket con Nigeria y alcanza su segundo MVP
La alero del Besiktas inició su carrera profesional en el Zamarat donde jugó durante dos temporadas
La ex jugadora del Zamarat Amy Okonkwo fue elegida MVP del Afrobasket en el que alcanzó el título con la selección de Nigeria. Okonkwo ya había sido elegida jugadora más valiosa en la anterior edición del torneo africano y ahora vuelve a destacar como líder de la selección nigeriana que se impuso en la final a Mali por 78-64. En este partido decisivo, la ex del Zamarat alcanzó un 26 de valoración gracias a los 19 puntos anotados, 9 rebotes y 3 asistencias.
La jugadora afincada en USA ha jugado la pasada temporada en el Bourges francés con el que llegó a ser mvp de la jornada en la Liga Europea, y ha fichado por el Besiktas turco. Su primera experiencia en el basket profesional fue en Zamora en los años 2019-20 y 2020-21. n
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La falta de suministro eléctrico obliga a suspender el concierto de la Panorama en Rabanales
- Hallan un cráneo humano en el armario de una vivienda de un pueblo de Zamora
- Los zamoranos han hablado: este es el pueblo más bonito de la provincia
- Azucarera inicia el proceso de despido de trabajadores de Toro incluidos en el ERE
- La cubierta del patio del Parador se revestirá para evitar el impacto visual
- El verano de la Zamora de 1970: el guateque, Las Vegas y el viejo Duero
- Instalan la nueva cubierta del patio renacentista del Parador de Turismo de Zamora
- Los zamoranos opinan sobre la renovada fuente del sillón de la Reina: 'A ver lo que dura