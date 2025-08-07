Edu Ares también se queda en el Noname una campaña más

El CD Noname sigue ofreciendo noticias sobre la composición un día tras otros. Y, entre sus movimientos, se echaba en falta la renovación de uno de sus jugadores más carismáticos como Edu Ares. Un jugador cuya continuidad fue anunciada el pasado miércoles por el club de la interrogación, atando así a un futbolista de talento y mucha experiencia para la aventura que la entidad emprende en la Liga Regional de Aficionados.

Formado en el CD Pinilla y con pasado tanto en el Zamora CF como en el CD Villaralbo, Edu conoce bien la categoría regional y ha demostrado su calidad en competición autonómica en numerosas ocasiones. Un reto que vuelve a asumir tras ser durante años una de las grandes figuras en la competición provincial, tanto vistiendo la camiseta del Moraleja CF como la de un CD Noname en el que ha sido pieza clave junto a otros jugadores de renombre que también estarán bajo las órdenes de Miguel Losada.

El club de la interrogación sigue muy activo en el mercado y seguirá ofreciendo fichajes y renovaciones durante las próximas horas y días. Todo ello con el propósito de contar con la plantilla al completo cuanto antes. Un objetivo que facilitaría la puesta a punto a Miguel Losada de cara al desembarco en categoría regional.