Corrales vivirá un duelo de leyenda este sábado

El CD Corrales, cuyo primer equipo milita ahora mismo en la Liga Caja Rural Futormes, ofrecerá a los amantes del fútbolen la provincia de Zamora un encuentro cargado de simbolismo y de leyendas del balompié local este sábado en el remozado campo de la localidad de Tierra del Vino. Toda una fiesta alrededor de la pelota en la que se rehuirán todas las figuras de relevancia que han vestido los colores del club a lo largo de los últimos años.

No son pocos los futbolistas que cuentan con pasado en el CD Corrales, por lo que la entidad ha comenzado lleva meses trabajando para dar forma a un equipo que cuente con figuras de todas las épocas del club, representando a cada gran generación de futbolistas de la entidad. La organización se ha remontado hasta 1970, en busca de protagonistas que puedan participar en este encuentro de fútbol que, a su vez, será un homenaje para el club y el fútbol de Corrales del Vino.

Por supuesto, entre los invitados por el CD Corrales (que ha contactado durante los últimos meses con más de un centenar de exjugadores del club) se encuentran los campeones de España de la Copa de Fútbol Sala en categoría juvenil en el año 1988. Un equipo de leyenda en el que destacaban Valentín, Luismi o Colino y que también será protagonista este sábado.