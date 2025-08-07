Charlie volverá a liderar el Caja Rural Atlético Benavente en Segunda División B

El Caja Rural Atlético Benavente insufló en la noche del miércoles gran ilusión a sus aficionados al anunciar una de las renovaciones más esperadas, la de su capitán Charlie. Un jugador fundamental en el conjunto blanquiazul a lo largo de las últimas campañas, tanto por la magia y garra que desprende en pista como por su labor fuera de la misma. Un hombre sin el que no se puede concebir ya equipo de fútbol sala de Benavente.

El club benaventano ha ido anunciando nombres de cara a la próxima campaña como los de Sergio Simón, Ángel o Pablito, entre otros, así como el fichaje del finlandés Paappanen. Sin embargo, la afición esperaba con ansia conocer el futuro de su gran capitán, un Charlie que ha liderado el proyecto en múltiples temporadas y cuya aportación empujó al Caja Rural Atlético Benavente a las cotas más altas posibles.

No hubo que esperar mucho. En la noche del miércoles, el Caja Rural Atlético Benavente daba a conocer la renovación de Charlie, quien seguirá identificando los valores de un club cuyo escudo defiende siempre con gran pasión. Un compromiso que, sumado a su experiencia y su talento natural, hacen del número 10 un jugador imprescindible para el proyecto blanquiazul.

Con la continuidad de Charlie, el Caja Rural Atlético Benavente cumple un punto importante dentro de la formación del plantel con el que competirá esta temporada en Segunda División B. Un bloque del que todavía quedan nombres por conocer y que cuenta los días para volver a competir.