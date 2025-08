La ciclista benaventana Sara Yusto entra en el "top 20" europeo

La benaventana Sara Yusto cumplió en su debut internacional en la modalidad de descenso, entrando en el puesto 17º del Campeonato de Europa disputado en la estación de invierno de La Molina (Huesca) donde se dieron cita las mejores corredoras europeas y españolas de la modalidad. "No ha sido mi mejor carrera, pero tampoco la peor", señaló la corredora benaventana quien remarcó que "mis primeros europeos de DH y mi primera carrera con la Selección Española en esta disciplina ya está en los libros".

Sara Yusto firmó el décimo séptimo puesto en una bajada final casi 5 segundos más lenta (3’51´´23) que la que firmó en la clasificación en la que terminó en la décimo cuarta plaza con 3’46´´ 86.

De todas formas, Yusto mostró su agradecimiento al staff de la Federación Española de Ciclismo "por cuidarnos tan bien y ponernos las cosas tan fáciles a cada uno de los integrantes de la selección en estos cinco días".

Yusto compitió en el técnico y rápido circuito Comella DH de La Molina, de 411 m de desnivel y 2,3 km de longitud, escenario de las finales, y que atrajo a miles de espectadores que se repartieron por los puntos clave del trazado. Yusto ya conocía el circuito tras su participación hace unos días en el Campeonato de España en este mismo escenario donde logró el tercer puesto de la clasificación final.

El balance de la actuación de la Selección Española fue brillante, puesto que logró situar a alguno/a de sus riders en el "top 10" de todas las categorías en las que contaba con representación.

El gran momento de la jornada para la Selección Española se produjo con la segunda posición en categoría junior de Oriol Cuadrat que marcó el mejor crono en las clasificatorias y en la final, solo un pequeño error en la segunda curva le privó de hacerse con la medalla de or, a tan solo 8 décimas del titulo continental.

En la categoría élite femenina en la que competía Sara Yusto, revalidó el título europeo la intratable suiza Lisa Baumann con una bajada impecable de 3’26´´31 que la situó por delante de la italiana Gloria Scarsi, con 3´26´´31, y de la francesa Vicky Clavel, que fue tercera con 3´27´´91. Cristina Menéndez, que continúa creciendo con cada participación internacional, fue octava después de detener el reloj en 3’35´´01. Natalia Menéndez, hermana de Cristina, logró clasificarse 15ª en esta final élite femenina; mientras que Mireia Pi, Sara Yusto y Kira Zamora fueron 16ª, 17ª y 19ª respectivamente.

La líder del equipo nacional aseguró tras completar su bajada que terminó con buenas sensaciones pese a algunos errores puntuales. "He tenido un fallo en una de las primeras curvas y otro entrando a la zona rápida, pero en general me he encontrado muy a gusto en este circuito, muy guapo, la verdad, me ha gustado mucho. He hecho un muy buen tiempo y me voy muy contenta". n