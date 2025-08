Luismi Luengo y Álex Monerris convencidos de poder aportar ambición y garra al proyecto del Zamora CF

Luismi Luengo y Álex Monerris fueron presentados este martes como jugadores del Zamora CF en la Diputación de Zamora, entidad que respalda firmemente el proyecto rojiblanco y su ambición, esa a la que los dos futbolistas esperan contribuir esta temporada con sus cualidades.

El acto con ambos jugadores tuvo como anfitrión a Víctor López de la Parte quien mostró conocimiento de fútbol y del plantel rojiblanco al introducir con detalle a los protagonistas del día. Una muestra de ese respaldo que la Diputación de Zamora, "una institución muy comprometida con Zamora y el primer equipo de la ciudad", tiene para los rojiblancos. "Presentamos a Luismi Luengo, un jugador muy querido para los aficionados y de sobra conocido por todos, que regresa tras ser clave en aquel ascenso en una campaña tan complicada, y a Álex Monerris, un jugador que ya ha demostrado gran desparpajo y dará muchas alegrías a la parroquia rojiblanca", señaló De la Parte, cuyas palabras fueron reafirmadas por el director deportivo David Vizcaíno, quien agradeció el excelente trato de la institución provincial al club por parte de sus miembros y su propiedad.

Luengo fue el primero de los dos futbolistas en contestar las preguntas de la prensa y fue claro al señalar que su vuelta a Zamora tiene un motivo evidente. "Siempre he considerado que esta es mi casa", señaló el defensor, haciendo evidente ese lazo personal que le trae de regreso al club rojiblanco. "Cuando me llamó David hace mes y medio no tenía ninguna duda. Quería volver porque considero que esta es mi casa y, también, porque hay un importante trabajo detrás en este club", afirmó Luismi, señalando que durante todo el camino en su fichaje se sintió "respaldado, apoyado" y, aunque "la decisión fue fácil, el camino hasta aquí ha sido algo complicado" pero fue esa confianza en el Zamora CF lo que hizo que esas dificultades merecieran la pena.

"Lo más importante es que estoy aquí otra vez y vengo a darlo todo. Quiero hacer un buen año", comentaba Luengo, pensando ya en el presente y futuro de su segunda etapa en el club. Una estancia en la que "si bien ha habido un cambio de propiedad, que está haciendo un trabajo importante", aprecia pocas diferencias respecto a su primer paso. "Los trabajadores siguen ahí. Está María, está Gabino... y siguen igual", comentaba, contento de volver a reunirse con la familia rojiblanca, a la que buscará ayudar "Intentando hacer todo lo que se pueda, siempre con los pies en el suelo y partido a partido, pero aspirando a todo".

La ambición de Luengo se vio respaldada por la de su compañero Álex Monerris, quien mostró que no solo tiene desparpajo en el verde y que está encantado de haber fichado por el Zamora CF y su proyecto. "Acabé la temporada anterior muy bien y me llamó enseguida David, por lo que tuve poco que pensar. La ambición que hay en este club me llamó la atención y tengo muchísimas ganas de empezar ya la liga con el Zamora CF", comentaba el atacante, afirmando que puede aportar "ganas, desparpajo y uno contra uno" al bloque de Juan Sabas.

Monerris fue todo ímpetu en su presentación y aseguró que ese hambre que tiene tapa cualquier posible presión por rendir en un proyecto tan ambicioso como el del Zamora CF. "Nada, no tengo ninguna presión, al revés. Soy una persona de fútbol y tengo muchísimas ganas de demostrar sobre el terreno de juego. Espero que vaya todo lo mejor posible", señalaba el jugador, cuyo desparpajo traspasa el campo de juego y se adapta a un vestuario "con un ambiente increíble". "Soy un poco tímido, pero luego ya saco todo lo que tengo y me estoy sintiendo muy cómodo en el grupo", comentó sobre su relación con unos compañeros con los que ya ha vivido dos partidos de pretemporada. Encuentros que dejaron claro que "el equipo todavía tiene mucho margen de mejora" pero que le dejan intuir que "este equipo dará muchas alegrías".