Sabas reconoce que el Zamora CF tiene que mejorar en defensa

El Zamora CF saldó su primer partido oficial de la temporada con un rotundo 1-3 ante el Palencia que puede resultar engañoso ya que el equipo rojiblanco hizo muchas concesiones en defensa frente a un rival de Tercera RFEF.

El técnico rojiblanco, Juan Sabas, pese a la victoria reconoce que "no podemos estar contentos con situaciones específicas que se han producido en el partido y que tenemos que mejorar, desajustes defensivos, porque tenemos que llegar a ser muy fuertes a nivel defensivo aunque tenemos arriba gente con mucha pegada que tenemos que aprovechar. Pero no podemos regalar acciones y ser nosotros mismos los que nos generemos las acciones de peligro. Es el único pero que le he visto al partido de Palencia".

El técnico madrileño reconoce, pese a todo, que este primer partido de la Copa Federación llega demasiado pronto, nos falta ritmo, nos falta rodaje, pero no hay más y hay que jugarlos".

Sabas valoró sin embargo la capacidad ofensiva de su equipo para sentenciar el encuentro de La Balastera en quince minutos: "Te deja buen sabor de boca el 0-3 pero luego, dejas que ellos generen ocasiones con errores tuyos y eso es lo que más me disgustó. El resultado es bueno, nos da confianza de cara a la portería rival pero tenemos que mejorar mucho a nivel defensivo si queremos ser un equipo fuerte".

Un dato preocupante del partido de este sábado fue la lesión de Markel Lozano en un tobillo, aunque, a falta de una revisión médica, no parece que revista gravedad, afortunadamente. Respecto a la supuesta dureza en el juego del Palencia, Juan Sabas añade que "no preparo un partido, ni me espero que nos regalen nada, porque al final, esto es fútbol, hay agarrones, hay entradas, hay patadas y y el que tiene que evitar eso es el árbitro".

Otro de los dannificados fue el argentino Rufo que ya arrastraba molestias y pidió el cambio en el descanso para evitar una lesión más grave. Eslava sigue tocado y Farrell regresa de una lesión, con lo que por el momento, el Zamora no ha podido jugar con dos puntas pero Sabas no descarta probar en cuando sea posible porque "tenemos futbolistas para jugar distintas variantes tácticas. Vamos a probar con dos delanteros porque temos tres de un gran nivel y luego gente por dentro y por fuera que tienen muchísima calidad y hay que aprovechar todo eso", explicó Sabas.

Sabas piensa ya en el segundo partido de la Copa Federación que será el próximo domingo en Los Barreros contra el Villaralbo en el que "en cuanto a fútbol tenemos que ser mejores a nivel defensivo pero intentaremos que la gente disfrute de minutos porque la pretemporada está para dar oportunidades a los jugadores, y tienen que ganarse estar en el once de la temporada oficial".

Presentación equipaciones

El Zamora CF celebrará esta tarde en la Finca Maradela la fiesta de presentación de las nuevas equipaciones que contará con la actuación del cantante Manuel Cortés. El acto será presentado por el periodista Rafael Cortés, director de Deportes de Cope Andalucía y tertuliano en El Chiringuito.

El ZCF ha invitado al acto que comenzará a las 19.30 horas, a los diez abonados más antiguos, los diez abonados más rápidos en renovar y a 15 abonados de la diáspora.