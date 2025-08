El fútbol también es de ellas

Cuando pensamos en fútbol, solemos imaginar a grandes figuras masculinas en los estadios, levantando trofeos y recibiendo ovaciones. Sin embargo el fútbol femenino también existe y ha estado muchos años en un segundo plano. Las jugadoras, lejos de conformarse con ser solo un reflejo de sus contrapartes masculinas, han creado su propio espacio, demostrando que el fútbol es tan de ellos como de ellas.

El fútbol femenino no es una "nueva moda". Ha recorrido un largo camino para ganar el reconocimiento que se merece. Su historia, ha estado repleta de obstáculos, prohibiciones, y barreras de género.

La primera limitación la encontramos en su origen. A diferencia del masculino que fundó su primer club en 1857 (Sheffield Football Club) no fue hasta 1894 cuando se fundó el primer equipo de fútbol femenino reconocido. El British Ladies Football Club, realizado por una mujer convencida de que las chicas podían tener un lugar importante en la sociedad.

Durante la Primera Guerra Mundial fue clave la repercusión del fútbol femenino en Inglaterra, debido a que los equipos pasaron a estar formados por mujeres cuando los hombres fueron a luchar.

A pesar de su éxito, tras el fin de la guerra la FA (The Football Association) no reconoció el fútbol femenino alegando "estudios médicos que aseguraban que el fútbol era un deporte nocivo para las mujeres". Estas valientes chicas seguían dando a la bola escondidas en canchas de rugby, sin hacer caso a los prejuicios.

Hoy en día el fútbol femenino está en su mejor momento. La visibilidad, el apoyo institucional y la audiencia nunca han sido tan altas. El balompié femenino no solo está ganando popularidad entre los aficionados, sino que también se ha convertido en una fuente de inspiración para miles de niñas que sueñan con convertirse en jugadoras profesionales.

Ana Fernández. / .

La selección Española de fútbol, con su destacado estilo de juego y su crecimiento imparable en competiciones internacionales, se ha convertido en un ejemplo para las jugadoras más jóvenes de toda España, incluidas las de Zamora. Las historias de éxito de jugadoras como Alexia Putellas, Athenea del Castillo o Salma Paralluelo resuenan en los campos de fútbol locales donde niñas y adolescentes entrenan con la esperanza de representar algún día a su país.

Las jóvenes zamoranas pueden ver en ellas un modelo de cómo con trabajo y dedicación, es posible ascender desde ligas locales hasta la élite del fútbol femenino. Las jugadoras de CD Zamora Amigos del Duero se ven reflejadas en el esfuerzo de las futbolistas de la selección y en su compromiso social por defender los derechos de las mujeres y promover la igualdad en el deporte.

"El fútbol masculino tiene más patrocinadores y por tanto una mayor visibilidad, las jugadoras estamos luchando para cambiarlo", afirma Ana Fernández , futbolista de 16 años del equipo Amigos del Duero. Su compañera Sara González, portera de 10 años respalda sus palabras. Ambas animan a las niñas a jugar al fútbol y no hacer caso a los comentarios de la gente.

Las deportistas aseguran que es complicado compaginar su vida personal con tantas horas de entrenamiento. "aunque se sufra hay que luchar por los sueños", declara Ana.

La jugadora dejó el deporte varios años para probar otros como el tenis, sin embargo, acabó "volviendo a casa" para luchar por su sueño, llevar la roja.

Además de la Selección Española, existen otros referentes, Elia De Castro, 13 años y su hermana pequeña Carla de 8 años, han encontrado en su propia familia su ejemplo a seguir.

Saludo del equipo Amigos del Duero. / .

Su tía Susana León, debutó en Primera División con tan solo 18 años. En 1989 la llamaron para el clasificatorio de la Eurocopa, pero la prensa zamorana ni lo mencionó, demostrando una vez más, la diferencia de visibilidad que hay entre ambos géneros en el mismo deporte.

La futbolista contó en una entrevista para este periódico en 2024, que incluso en su mejor época como futbolista seguía cobrando menos que un hombre en la misma categoría. También afirmó que "si Messi o Ronaldo hubieran sido mujeres, no habrían llegado a nada, no les habría visto nadie".

Esta diferencia de visibilidad la notó desde niña, cuando su hermano pequeño jugaba en liga provincial y no entendía por qué ella no podía hacerlo. Susana siempre quiso ser futbolista pero durante una etapa de su vida tuvo que conformarse con jugar en la calle "donde las puertas de los garajes eran las porterías". Un lugar en el que siempre había la misma polémica : "esta no puede jugar, es una niña".

León, tenía el mismo sueño que sus sobrinas, la misma meta que todas las jugadoras del equipo CD Zamora Amigos del Duero, equipo en el que ella misma jugó en el año 2000. Quería ser futbolista profesional. Y ahora que su deseo ya se ha cumplido, solo quiere "que cuando sus sobrinas sean mayores puedan elegir desde dónde vivir el fútbol y no sean obligadas a ocupar una grada".