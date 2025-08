Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Quiero un equipo que sea valiente, capaz de ser directo y tener el balón"

Arranca la temporada, supongo que una mezcla de nervios y de ilusión.

Sí, la verdad que sí. Los nervios tuvieron lugar, sobre teodo, al principio cuando me dieron la noticia y se confirmó que dirigiría al equipo. Ahora es todo ilusión. Ciertamente, tengo unas ganas enormes de empezar este proyecto y estoy muy agradecido por la oportunidad que me han brindado desde el club. Estamos al inicio de la campaña, en los primeros días, y espero que sea una temporada bonita.

Ha sido un verano complicado para usted, tanto por el mercado de fichajes como por diseñar la estructura de la plantilla, o ha ido todo más o menos "rodado" hasta el primer entrenamiento?

Sinceramente, creo que desde el club se ha hecho un esfuerzo enorme por tener la plantilla que tenemos a día de hoy. Ha sido un verano de mucho trabajo, pero la verdad es que los jugadores que queríamos firmar los tenemos. Muy pocos jugadores que pretendíamos se nos han "escapado". Por ello, en ese sentido, creo que toca estar muy agradecido con el club y señalar que el mercado de fichajes ha sido bastante satisfactorio.

Cuando le dijeron que cogía el equipo y asumía el cargo de entrenador, ¿tenía claro que camino llevar o tuvo que meditar durante unas semanas para pensar cómo enfocar la temporada?

No voy a mentir, es cierto que no me esperaba que llegar la oportunidad de dirigir al equipo tan pronto, pero desde que me comunicaron la decisión no hubo dudas. Ni por un instante. Para mí, supone cumplir uno de los grandes sueños de mi vida; de ahí que tuviera claro que camino seguir. Ahora nos toca preparanos para una temporada que, esperamos, sea ilusionante y gratificante para todos en el club, del aficionado al jugador. Una campaña en la que buscaremos colocar el nombre de Villaralbo lo más alto posible cada fin de semana

El club viene de firmar una muy buena temporada. ¿Es un marco de referencia?¿El objetivo es igualar lo hecho, superarlo o, por el contrario, pone algo de presión sobre sus hombros a la hora de abrir esta nueva etapa?

La presión nos la vamos a poner todos nosotros, el equipo, cada fin de semana porque vamos a intentar ganar a cada campo que vayamos. Por otra parte, es bastante complicado poder igualar lo hecho el pasado año, para empezar porque hay dos jornadas menos de competición este año y eso dificulta un poco más la competición. Aun así, no renunciamos a nada y vamos a ir hasta donde podamos llegar. Tenemos muy clara que nuestra meta es hacer un buen primer entrenamiento, un segundo mejor y seguir dando pasos, uno detrás de otro, para intentar conseguir la permanencia lo más pronto posible. Y, a partir de ahí, soñar con lo que venga.

Por lo que respecta al estilo de juego, al grupo. ¿Cuál es la idea con la que ha trabajado en verano y tiene en mente para la temporada?

Queremos un equipo valiente. Me encantaría que pudieramos hacer fútbol combinativo, pero todos sabemos cómo estarán Los Barreros y otros campos a partir de otoño. Eso nos va a limitar, pero creo que soy un conocedor de lo que nos vamos a encontrar y la idea será la de minimizar riesgos. Ser el equipo más vertical y directo posible cuando el campo pida que seamos así y, cuando vayamos a otros escenarios, ser valientes y tener el balón para tratar de hacer un fútbol vistoso.

