María Pérez se exhibe y ya pone el foco en otro 'doblete' mundialista

No es futbolista, que parece ser lo único que importa, pero la granadina María Pérez es uno de los grandes iconos del deporte español y lleva encumbrando a las féminas de este país desde hace más de una década.

Medallista de oro en el relevo y de plata en la prueba individual el año pasado en los Juegos de París, la discípula de Jacinto Garzón ha sido la gran protagonista en la matinal del sábado en el Campeonato de España de Atletismo al aire libre en Tarragona.

La de Orce ha dominado los 10.000 metros marcha con la enésima exhibición de su carrera. Salió tras Antía Chamosa y pasado el primer mil se marchó en solitario con un ritmo muy exigente y con una técnica muy buena, algo que la ha lastrado en más de una ocasión.

La granadina María Pérez, en pleno esfuerzo / RFEA - SPORTMEDIA

María Pérez ha ido doblando rivales hasta el punto de adelantar incluso a la reputada poseedora del récord nacional, la exazulgrana Raquel González, cuarta clasificada con 44:37.20. De hecho, la granadina ha estado muy cerca de derrocarla al frente de ese ranking histórico.

Llegaba con 43:42.04 y cumplió con la tradición de vestirse de oro en los años impares, algo que hizo en 2019, 2021 y 2023. Al final, la campeona europea y bicampeona mundial acreditó 42:24.68, muy cerca del citado récord de la defensora del título (42:14.12) y de July Takacs, segunda española de siempre (42:23.37).

La plata fue para la emergente Antía Chamosa con 43:29.19 y Lidia Sánchez-Puebla completó el podio con 44:06.16, por delante de la varias veces citada Raquel González. Se echó en falta a Cristina Montesinos y a una Laura García Caro que vuelve a tener problemas con ese infierno del Covid persistente.

Antía Chamosa, Marta Pérez y Lidia Sánchez-Puebla / RFEA - SPORTMEDIA

María Pérez doblará en el Mundial el 20 y el 35 al igual que hizo hace dos años en Budapest con sendas medallas de oro. "He intentado seguir el ritmo de Antía. Ayer estaba regular en calentamiento y hoy me he visto bien. Tengo un doble reto otra vez y lo importante viene en septiembre", explicó a Teledeporte.

"Era mi última competición antes del Mundial. Ahora, a coger el coche para ir a Font Romeu, que haré allí la última concentración, y después a Barcelona (al CAR Sant Cugat). Lo que pido es que se recuperen Laura y Cristina, porque las necesitamos en Tokio", dijo en una nueva muestra de su calidad humana.

María Pérez celebra su victoria en Tarragona / RFEA - SPORTMEDIA

World Athletics el orden y la primera prueba en Tokio será la larga. "La recuperación empieza desde que se llega a la meta en el 35. Estoy tranquila, porque es el año que más distancia he hecho. Ahora estoy focalizada en el 35 y cuando acabe ya empezará a pensar en el 20", añadió la doble medallista en París'24.