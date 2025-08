Jaël Bestué calienta motores y María Vicente se aleja del Mundial de Tokio

Jarro de agua fría para una María Vicente con lógicos problemas físicos tras su segunda lesión grave, visibles en un aparatoso vendaje en su pierna derecha. Se aleja del Mundial por una longitud en la que no llegó a seis metros en su único salto válido (5,92), muy lejos de los 6,41 que logró en Götzis.

Después de la exhibición de la bicampeona mundial y bimedallista olímpica María Pérez en 10.000 metros marcha en los Campeonatos de España en Tarragona, la catalana se mostró bastante 'tocada' en el foso de longitud y afrontó la jabalina y el 800 como líder con 4.560 insuficientes puntos.

Su carácter competitivo salió a relucir en la jabalina con una gran marca personal (48,23), casi siete metros más que su mejor tiro del año. Manda con 5.386 puntos, pero necesitaría en torno a 2:06 en 800 para batir el récord y acercarse a Tokio, algo inviable (tiene 2:15.50). La sigue una notable Sofía Cosculluela (5.160).

María Vicente, con problemas en la pierna derecha / RFEA - SPORTMEDIA

El otro nombre propio de la mañana era Jaël Bestué. La aspirante a doctora (ya está en quinto de Medicina) rompió el crono en Vallehermoso en el Europeo de Selecciones con un récord de España asombroso en 200 metros (22.19) que borraba el de la hispanoestadounidense Sandra Myers (22.38).

La catalana salió fuerte en su serie y se dejó ir para imponerse con 23.42 y pasar a semifinales con autoridad. También lo hicieron la nueva 'reina' del hectómetro Aitana Rodrigo con marca personal (23.17), Esperança Cladera (23.32) y una Lucía Carrillo que quiere pelearle el puesto para abrir en 4x100 (23.27).

En hombres, mala suerte para un Jaime Sancho en estado de gracia que viene de colgarse el bronce en el Europeo sub'23 y ganó su serie con unos imponentes 20.27... con viento de +2,2 m/s. Lo acompañarán en semifinales los otros dos grandes favoritos, Adrià Alfonso (20.62) y Andoni Calbano (20.57).

No hubo sorpresas en las semifinales de 1.500 y el 'big three' accedió a la final con autoridad. Águeda Marqués ganó su 'semi' con 4:32.37, la catalana Esther Guerrero fue segunda en la suya (4:29.16) tras Miriam Costa y la recuperada Marta Pérez fue tercera (4:32.51) por detrás de Carla Masip y de Elena Martín.

Dani Arce volvió a la carga tras reinar en 3.000 metros obstáculos / RFEA - SPORTMEDIA

El gran atractivo en categoría masculina fue Dani Arce, apenas 15 horas después de exhibirse en los 3.000 metros obstáculos. El burgalés se clasificó con autoridad para la final del domingo con una segunda posición (3:47.74) tras uno de los grandes favoritos, el granadino Nacho Fontes (3:46.50).

En la primera pusieron las cartas encima de la mesa Carlos Sáez (3:48.42) y Pol Oriach (3:48.50). La última, lentísima, tenía nombres ilustres como el exochocentista Adri Ben (el otro gran favorito). El gallego ofreció una gran imagen y fue segundo con 4:05.26 tras Eric Guzmán (4:05.26), con Javier Mirón cuarto (4:06.26).

Kevin Arreaga se impuso en martillo con 70,89 en la segunda final matinal, por delante del que fuese campeón europeo sub'23, Alberto González (70,59) y de Pedro José Martín con 70,20 en su duodécima medalla, pero ninguna de oro (cuatro platas y ocho bronces).

Kevin Arriaga, oro en lanzamiento de martillo / RFEA - SPORTMEDIA

Por último, Jorge Ureña recuperó el mando en el decatlón a falta de las tres últimas pruebas con 5.732 puntos, con los jóvenes Andreu Boix (5.671) y Pol Ferrer (5.556) al acecho. El oñilense es el único que ha superado los 5,00 en pértiga y sigue en concurso. Esta tarde, jabalina y 1.500 para cerrar la prueba.

Habla Álvaro Martín

El extremeño Álvaro Martín siguió en vivo el Campeonato de España en Tarragona en su primera temporada como marchador retirado tras sus dos medallas en los Juegos de París'24 en los que coronó una carrera sensacional con dos títulos mundiales y europeos como otros momentos culminantes.

"A María Pérez la he visto como siempre, en su línea, dando espectáculo. Es un poquito raro cada vez que la veo ahora desde fuera de la pista, pero estoy contento con esta nueva faceta. No te diré que no lo echo en falta, pero es el primer Campeonato que estoy disfrutando sin presión", señaló el llerenense.

De cara al Mundial de Tokio, Álvaro Martín recalcó que tener a María Pérez "son expectativas de medalla y se puede hablar abiertamente. En hombres tenemos un buen equipo, con Paul (McGrath) que ayer dio una exhibición. Las expectativas son grandes en todo el equipo y en la marcha en particular".