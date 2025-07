Yago Agirre completó un gran trabajo del equipo Euskadi en la tercera etapa de la Vuelta a Zamora

Poco cambiaron las cosas en la etapa entre Fermoselle y Alcañices que se disputó ayer en la que el Euskadi dejó patente el magnífico equipo con el que ha acudido a la Vuelta a Zamora copando los tres primeros puestos de la etapa. El equipo vasco que ya fue líder tras la crono con Gari Ugarte, estaba ayer feliz con este resultado y Yago Agirre, campeón de España sub 23, explicaba en declaraciones a este periódico que "para mi ha sido una carrera muy dura desde la salida, larga con 170 kilómetros, y todo el día hemos ido muy rápido. El equipo ha hecho un enorme trabajo saliendo a todos los cortes y yo he podido atacar en el último kilómetro".

El corredor vasco de solo 20 años no había planificado nada especial para esta etapa, pese a que es un hombre rápido en las llegadas: "Podía ser un buen día para mi pero no especialmente hoy. No soy un sprinter puro pero sí un poco todoterreno, y me viene mejor atacar desde lejos".

Ezra Caudel, primero en la clasificación por puntos. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Agirre reconoció que los corredores del Euskadi , "hemos estado saliendo a los cortes que se producían, pero no sabíamos quién podía llegar y tampoco había ya muchas fuerzas".

Dos corredores del Euskatel encabezando el pelotón. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Al no ser un especialista en montaña, la etapa de Sanabria de este jueves no debería ser un buen marco para buscar otro buen resultado aunque, Yago Aguirre no se resta opciones: "Después del esfuerzo de ayer y de el de hoy, va a ser difícil", añadió el corredor vasco que terminó octavo en el pasado mes de marzo en el Trofeo San José que compartió parte del recorrido con la etapa de este miércoles.

Varios ciclistas en el paso por el Puente de Requejo. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Un total de 17 corredores afrontarán la etapa reina de la Vuelta a Zamora este jueves en un margen de dos minutos en la general, y los ocho primeros, a menos de un minuto, con lo que la victoria final se presenta muy abierta y dependerá del grado de dureza que le de al recorrido el nuevo tramo incluido por primera vez en la provincia de Ourense. La carrera saldrá a las 10.00 horas de Lubián para subir al Padornelo de salida. Tras el descenso, se pasará por Puebla de Sanabria en torno a las 10.30 horas para regresar al Padornelo, esta vez puntuable de Segunda Categoría. Tras el paso por Lubián de nuevo, la carrera pasará a Galicia tras pasar el puerto de La Canta. El siguiente paso de montaña será el de Sever, tras pasar Pías, hacia el desconocido puerto de Solbeira, de Primera. Los corredores se dirigirán entonces hacia A Gudiña y A Mezquita para pasar el puerto de Marabón, esta vez en sentido inverso y con mucha menos dureza, y descender a Castromil y Hermisende.

Y la carrera terminará con la suave ascensión a Castrelos para llegar a Lubián donde estará la meta final de la Vuelta a Zamora. n