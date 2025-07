Erik Ruiz e Ismael Athuman, dispuestos a sumar desde ya por llegar al play-off con el Zamora CF

El Zamora CF ha presentado este jueves a Ismael Athuman y Erik Ruiz en el restaurante del Hotel NH Palacio del Duero, patrocinador del club rojiblanco. Una puesta de largo para los dos centrales en la que los futbolistas, acompañados por Francisco Somoza y David Vizcaíno, transmitieron lo que un defensor debe transmitir: tranquilidad y confianza.

Como no podía ser de otra forma, el acto arrancó con Francisco Somoza mostrando su satisfacción por recibir a los nuevos miembros de la plantilla de Juan Sabas en su casa. Dos jugadores a los que deseó puedan "dar muchas alegrías" en esta temporada, transmitiendo su ilusión por "poder colaborar con el proyecto" rojiblanco y el sueño de "poder jugar el año que viene en Segunda".

Todos esos buenos deseos fueron correspondidos por la gratitud de la entidad en palabras de David Vizcaíno. El director deportivo apuntó que el Zamora CF "se sienten como en casa" en el Hotel NH Palacio del Duero e introdujo a los dos jugadores que acudieron para transmitir sus sensaciones en estos primeros días de pretemporada. Una preparación que este sábado tendrá un nuevo ensayo con motivo del choque de Copa RFEF ante el Palencia CF.

Erik Ruiz, uno de los primeros fichajes del verano, tomó la palabra a continuación. El jugador destacó que, entre muchas ofertas, su incorporación "se fraguó porque había un buen proyecto deportivo" en el Zamora CF y "era lo que buscaba". "Era lo que quería, un club con ambiciones y exigencias altísimas", destacó el central, afirmando que también le transmitieron "esa confianza de alguien que, de verdad, cree en tí" y, por eso, él también cree en el Zamora CF. "Eso hizo la decisión fácil", subrayó.

El nuevo jugador rojiblanco también habló de las buenas referencias de sus excompañeros como un motivo para fichar, encontrando en el club todo lo que esperaba: "Quería un día a día que fuese bueno, con entrenamientos duros y un buen tema de cuidado y fisios. Un club profesional y aquí, esas premisas, se están cumpliendo todas", destacaba Ruiz, asegurando que en estos días el vestuario está también aprovechando para "hacer un buen grupo, conocerse y coger carga física", con la intención de "a partir de ahí, buscar buenos resultados".

En cuanto a la exigencia de una plantilla con tanto potencial, Ruiz señaló que "siempre que sea sana, será positiva para el Zamora CF". "Se ha hecho un equipo con aspiraciones altas, con 20 titulares y eso es bueno. Creo que el bien del equipo está por encima de todo y eso nos hará sacar a cada uno la mejor versión posible para poner las cosas difíciles al míster", comentó el defensor, indicando que por su parte, tratará de hacer valer "la experiencia" que atesora. "La experiencia es un grado. He jugado cuatro años en Primera RFEF y, en ciertos momentos de la temporada, momentos malos, es donde hay que tener esa tranquilidad y paciencia; esa unión y esa confianza en el grupo. Creo que ese poso puedo aportarlo y habrá que aprovecharlo.

Tras Erik Ruiz, llegó el turno de Ismael Athuman, su compañero en línea defensiva esta temporada. Un jugador que se definió como "un central polivalente y rápido, con buen juego aéreo y buena salida de balón", características que intentará sacar a relucir en una temporada con "alta exigencia" en la que espera "una competencia sana" por contar con minutos de juego.

Athuman destacó que el Zamora CF le ofrecía "un proyecto importante" y que todas las expectativas que tenía antes de fichar se han cumplido en las semanas de trabajo que ya lleva en la capital del Duero. "Estoy contento. Tenemos un vestuario joven, con algunos veteranos como Kike, Carlos, Erik o yo, pero bastante joven y alegre. Es un vestuario muy sano y eso me gusta; también la ciudad, Zamora, cuya primera impresión está siendo muy buena. Es una ciudad tranquila", comentó el central, con la vista ya puesta en el segundo partido de pretemporada.

"Creo que es un partido importante, igual que otros. Saldremos a hacer las cosas correctamente, a intentar sumar minutos, conocernos más y sumar", afirmó Athuman sobre el choque ante el Palencia CF, destacando que no piensa ni en ese ni en otros rivales que tendrán los rojiblancos esta temporada, ni siquiera cuando se habla de la pelea entre aspirantes al play-off. "Solo pienso en el Zamora, no pienso en qué equipos van a estar ahí arriba o no. Solo pienso en mi equipo y no miro más allá", respondió con aplomo el central. Con esa seguridad que tanto él como Ruiz aspiran a poner al servicio del Zamora CF este curso.