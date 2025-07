Sergio Geerlings, nuevo líder de la Vuelta a Zamora: "No pensábamos que iba a ser una carrera tan dura"

La etapa de Toro, que no prometía grandes cosas en la clasificación general, terminó por servir para que las cosas comiencen a situarse en su sitio, porque los grandes favoritos a la victoria final ya dieron la cara en el muro de la Cuesta Cavila y ya se encuentran controlando la clasificación general aunque todavía hay solo un minuto de diferencia entre los diez primeros clasificados, lo que indica que puedan sumarse a este grupo de favoritos algún otro más tras la dura etapa de este miércoles por tierras de Arribes del Duero y Aliste.

Especialmente satisfecho junto a sus padres, que acudieron a verle vestirse de amarillo desde Murcia, se encontraba Sergio Geerlings quien explicó en declaraciones a este periódico que "ha sido una carrera muy nerviosa. Al principio no sabíamos que iba a ser tan dura y tan rápida pero se ha desarrollado de una forma muy tensa y ese corte de dos corredores en la parte final nos ha puesto un poco nerviosos a todos pero hemos sido capaces de controlarnos y de vestirme de líder". El ciclista murciano del Caja Rural reconoció que le hubiera gustado estar un poco más adelante al final, "pero llegué un poco cansado porque tomé la responsabilidad de pillar a los dos escapados y tampoco era el final que mejor me venía. Creo que me he sabido defender decentemente".

El paso por la calle Corredera. | EMMA V. DIAZ

El director del Caja Rural RGA, el zamorano Pablo Monteso, señaló que "conseguimos meter a nuestros dos hombres fuertes en el grupo delantero y sabía que la cuesta Cavila se hace muy dura y hay que llegar muy frescos, aunque al final el vencedor ha sido el corredor del Extremadura, pero hemos trabajado todos los equipos para echar abajo la fuga y se ha conseguido ya dentro de Toro". Geerlings se perfila como un líder sólido porque es un corredor ya muy contrastado en el campo aficionado, que llegó al equipo navarro procedente del Valverde Team y está consiguiendo unos grandes resultdos".

El esfuerzo en la Cuesta Cavila. | / EMMA V. DIAZ

El otro gran héroe de la jornada fue Mario Silva que no sólo protagonizó la escapada final con el norteamericano Coudell, sino que logró terminar segundo en la meta: "Coudell y yo vimos que habíamos abierto algo de hueco en el puerto de montaña y decidimos tirar hacia adelante, nos entendimos bastante bien y en el último kilómetro, le ataqué, me fui en solitario aunque me pilló el primer corredor del pelotón a falta de 200 metros y me pasó". "El lunes me dejé algo de tiempo en la contrarreloj -añadió Silva- porque tampoco teníamos material para disputarla, pero la Vuelta se decidirá con cortes de estos que lleguen al final y gente que se quede y se vaya cayendo de la general. No se paró, al principio hubo caídas, intentos de abanicos, y como se cortó el grupo, tampoco se paraba para que no se reenganchase más gente y no hemos parado en todo el día". n