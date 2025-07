Faúndez: "Este año va a ser un éxito la Vuelta a Zamora, y el año que viene seguiremos reforzando este éxito”

El presidente de la Diputación, Javie Faúndez anunció que la institución incrementará su apoyo a la Vuelta a Zamora de cara al futuro, tras reconocer que no ha sido sencillo conseguir que la prueba se celebre este año tras los problemas surgidos con la anterior organización. Faúndez presidió en el Palacio Provincial el acto de presentación al que asistieron alcaldes y concejales de las localidades que acogerán la carrera, el equipo Caja Rural y representantes de la entidad bancaria, los miembros de la empresa organizadora, Cadalsa, encabezados por el exciclista Lale Cubinom, y representantes de todas las entidades y empresa implicadas en este acontecimiento deportivo que comenzará este lunes con una contrarreloj en Benavente y finalizará el próximo jueves con la tradicional etapa sanabresa.

El presidente de la Diputación recordó “los momentos difíciles que pasamos este año por unas circunstancias que ponían en peligro esta edición de la Vuelta Ciclista a Zamora, pero al final hemos tenido la gran suerte de poder contar con el CC Cadalsa y hemos conseguido en tiempo récord algo que no nos podíamos permitir, que no se celebrase la edición de 2025”. Javier Faúndez destacó la buena participación, “tendremos prácticamente lo mejor del panorama nacional, con filiales de equipos profesionales, representantes de muchas comunidades autónomas, buenos equipos internacionales, que va a disfrutar de una provincia maravillosa, con recursos turísticos de primer nivel a lo largo de las cuatro etapas”.

El presidente de la Diputación, durante su intervención. / Alba Prieto

Por otra parte, Faúndez agradeció su colaboración a los ayuntamientos que acogerán la prueba, a Caja Rural, a la Junta de Castilla y León, y a los patrocinadores privados que son: Moralejo, Covadu, Casa Aurelia, Viajes Sanabria, El Casino, Volvo José de Dios y Fermoselle Villa del Vin: “Todos sumando hacemos que sea una edición magnífica y estamos abiertos a seguir retomando este trabajo de cara al futuro. Este año va a ser un éxito, y el año que viene seguiremos reforzando este éxito”, concluyó.

Otro de los artífices de la “recuperación” de la Vuelta a Zamora ha sido Caja Rural que ha sido desde hace años el principal apoyo privado de la carrera en la que su equipo Elite y Sub 23 es uno de los fijos en el pelotón. En ese sentido, Narciso Prieto, director de Comunicación de Caja Rural, destacó que “para nosotros, el ciclismo representa los valores que respaldan a Caja Rural y en Zamora se sabe bien lo que representa, con un modelo de banca y todo el mundo sabe lo que hacemos todos los días, que es atender a nuestra gente con todo el cariño”. Prieto destacó asimismo que Zamora es la provincia de España “que tiene una entidad financiera con mayor cuota de mercado, y mayor disposición de ayuda a los empresarios”. Respecto al cambio de organización, Narciso Prieto mostró su agradecimiento a Cadalsa y a Lale Cubino porque “llegaron en uno momentos un poco complicados y Cadalsa respondió a la llamada que le hicimos. Es muy importante que las cosas continúen porque esos parones luego es muy difícil retomarlos. Lo importante no es que se pierda algo, es que las cosas crezcan y mejoren. Muchos nos hemos puesto a rueda para que pueda empezar hoy una edición más de la Vuelta a Zamora y Caja Rural va a estar a su lado porque sentimos esto como nuestro. Estamos encantados de trabajar para nuestra gente y que la Vuelta continúe creciendo”.

Lale Cubino, el que fuera gran corredor profesional, y que inició su carrera en el histórico equipo que patrocinó Frinca, como presidente del CC Cadalsa recordó que “quedé segundo en la Vuelta a Zamora en el siglo pasado. Y fue una de las carreras que me permitió dar el salto al profesionalismo” y añadió que “asumir la responsabilidad de organizar la Vuelta a Zamora fue un paso a ciegas. En febrero nos llamaron para que nos hiciéramos cargo, sin saber con qué medios económicos contábamos, partiendo de cero, pero gracias al apoyo de la Diputación Provincial y de Caja Rural ha sido posible hacerlo. Ellos han sido los que han dado el do de pecho, los que se han encargado de tirar para adelante y nosotros ponemos nuestro trabajo y nuestro saber hacer, que es organizar carreras, hacerlo de la mejor manera. Le vamos a dar un salto hacia adelante a la carrera en algunos aspectos y merece la pena porque la Vuelta a Zamora es una de las clásicas, de las más antiguas del pelotón Elite y Sub 23 y se lo merece. Vamos adelante todos juntos, y junto a los alcaldes y patrocinadores privados”. Laudelino Cubino insistió en que “para ver ciclistas españoles en las grandes carreras internacionales, es necesario este tipo de competiciones, de aquí salen los grandes campeones y aquí es donde tenemos que ayudar y empujar a que esos chicos puedan llegar al profesionalismo”.

Narciso Prieto, con el speaker, Juanmari Guajardo / Alba Prieto / Alba Prieto

Adrián Gumiel, director de la organización, quiso agradecer expresamente la ayuda recibida para diseñar el recorrido de la carrera al zamorano Pablo Monteso, director del equipo Caja Rural, “el culpable de los recorridos”, aseguró Gumiel que también corrió la Vuelta a Zamora pero no dudó en recurrir al técnico zamorano para añadir algunas novedades a los recorridos tradicionales de la ronda zamorana. Monteso justificó el diseño de la contrarreloj de este lunes en Benavente sobre 17 kilómetros, remarcando que “estamos cansados de correr contrarrelojes muy cortas, y luego los chavales lo pasan muy mal cuando pasan a profesionales o cuando compiten en los Campeonatos de España. Hemos hecho una crono de verdad que la va a ganar el hombre más fuerte”. Además explicó la innovación en la etapa de Sanabria: “Entraremos en una zona muy bonita de Galicia, un recorrido técnico y duro, como tiene que ser”. Por último intervino, como ciclista de Castilla y León, Antonio González, quien agradeció el trabajo de los organizadores y recordó que es su segunda participación en la Vuelta: “Son cuatro etapas con terreno para todo tipo de ciclistas y la última, en Sanabria, se hará muy dura”.