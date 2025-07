Burón y Farrell, encantados con la infraestructura de un Zamora CF que aspira al "play-off"

Lorenzo Burón y Joshua Farrell fueron presentados este lunes por parte del Zamora CF en la sede de uno de los grandes patrocinadores del club, el concesionario Grupo Leomotor. Un escenario ideal para dos jugadores veloces, llamados a revolucionar la punta de ataque rojiblanca y ser el "motor de la fábrica de goles del equipo de Juan Sabas" esta temporada.

El acto arrancó con el director de la firma anfitriona tomando la palabra para señalar el orgullo que siente su marca por "Ser por segundo año consecutivo" patrocinador del Zamora CF, brindando "movilidad a la dirección técnica" con algunos de los mejores modelos de los que dispone. Una colaboración que el club, por medio de su directivo Jesús Manibardo, agradeció antes de que los dos protagonistas del día acapararan los focos.

El primero en hablar fue Burón, quien señaló que se esperaba "algo más pequeño" cuando fichó por el Zamora CF: "Llevo dos semanas aquí y, la verdad, la ciudad es preciosa y el club me ha sorprendido. Vengo de un club muy grande y no sabía lo que me iba a encontrar, pero me he encontrado un club gigante, con una infraestructura impresionante y con mucha gente que tiene muchas ganas de trabajar". Palabras que detalló señalando que su nueva entidad le ha "sorprendido para bien". "Tiene una estructura muy marcada y con ganas de llegar al fútbol profesional", subrayó.

Burón, señaló que la oferta del Zamora CF le atrajo tanto "por el proyecto como por el club", razones que se vieron reforzadas por conversaciones que tuvo con otros compañeros sobre su fichaje por un equipo con el que ya pudo disputar sus primeros minutos el pasado sábado en Almendralejo. "Fue el típico primer partido de pretemporada, con mucho calor y un ritmo bajo, pero la pretemporada está para eso, para cargar las piernas, para ir conociéndonos", comentó sobre el encuentro frente al CD Extremadura, apostillando. "al final somos la gran mayoría nuevos en el equio y la verdad que es una sensación muy buena".

Por último, Burón se definió como "un extremo vertical" que tiene como asignatura este año "mejorar los números de cara a portería" y que no tiene problemas para jugar en cualquiera de las dos bandas. Una polivalencia de la que Sabas intentará aprovecharse para formar el frente de ataque junto a su otro compañero en rueda de prensa, Joshua Farrell.

Farrell: "Vengo aquí para seguir creciendo"

Tras Burón, llegó el turno de Farrell, quien señaló estar "muy ilusionado por estar en Zamora". "Es un club contra el que me enfrenté el año pasado y, tanto entonces como ahora, su infraestructura me ha sorprendido bastante. Son prácticamente de fútbol profesional y, por ello, estoy muy contento e ilusionado con el año que tenemos por delante y lo que se puede hacer", comentó el delantero, destacando que pese a la gran competencia que tiene en su posición con Eslava y Carbonell, se ve con posibilidades de hacer una buena campaña: "tengo al lado a dos compañeros (Eslava y Carbonell) de los que puedo aprender y eso es bueno. Soy un delantero joven y pretendo poner las cosas también difíciles al míster". "Vengo aquí porque quiero jugar y quiero demostrar lo que el año pasado demostré, además de seguir creciendo", comentó Farrell, afirmando que para ello necesita seguir creciendo y "Carbonell y Eslava pueden ayudar" a que eso se produzca.

Farrell, que despuntó el año pasado con la Segoviana, aseguró que para él es muy positivo "venir a un proyecto ilusionante, a un club en el que mucha gente le gustaría estar, y poder pelear por cosas bonitas en lugar de hacerlo por salir de la parte baja de la tabla". Una circunstancia ue espera aprovechar, al igual que sus cualidades, de las que destacó su movilidad en punta de ataque. "Soy un delantero más móvil que referencia. Me considero bueno en lo que marcar el espacio y me asocio bien con mis compañeros jugando de cara. Tengo otro perfil al que puede tener Eslava y creo que eso será bueno para el equipo", comentó, señalando que tiene una cifra de goles en mente para la temporada pero que se la guarda para él. Un número al que podrá empezar a acercarse el próximo fin de semana, ya que ha dejado atrás las molestias de los días anteriores y desde el viernes (a pesar de perderse el primer amistoso de la pretemporada) ya entrena con normalidad junto al resto del grupo. Un conjunto con el que está "deseando vestir de corto y comenzar a jugar".