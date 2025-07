Sara Yusto, bronce en el Nacional de Descenso

La benaventana Sara Yusto finalizó este fin de semana una nueva temporada en la élite del Descenso Femenino Español tras conseguir la medalla de bronce en el Campeonato de España que se disputó en la estación pirenáica de La Molina. Natalia Menéndez se convirtió en la nueva campeona de España sucediendo en el palmarés a su hermana Cristina Menéndez, segunda en La Molina, con quien mantuvo una bonita pelea por el título, aventajándola en apenas cuatro segundos. Sara Yusto, que ha sido también campeona de España, terminó tercera con casi el mismo tiempo que Cristina Menéndez.

Yusto, que compite con el apoyo de la empresa benaventana Lacteas Cobreros, destacó que compitió en La Molina «muy cómoda y disfrutando de un circuito poco común aquí en España, que pedía el 100% de cada uno, tanto física, como mental. No ha sido el resultado por el que veníamos, ni en el que me veía después de los entrenamientos, pero así es el directo, y así es el descenso», señaló la corredora benaventana.

Natalia Menéndez destacó que en el circuito “estaba muy embarrado y complicado, pero hoy se ha secado y aunque estaba más roto por el paso de tantos riders, ha sido muy divertido”. También remarcó que “las zonas con contraperaltes eran técnicas y al principio costaba coger ritmo, pero al final todo ha salido muy bien”.

Sara Yusto firmó también un buen papel en la Copa España que finalizó hace unas semanas firmando un honroso cuarto puesto que hay que valorar en su justa medida pensando que tan sólo pudo competir en cuatro de las seis prubeas celebradas. La campeona élite-sub23 fue Kira Zamora, que dominó la competición con 952 puntos por los 673 de Mireia Pi, segunda clasificada. En la última prueba disputada en Manzaneda, la campeona de España, Natalia Menéndez, se hizo con el primer puesto después de completar la bajada en 3’00”479. Sara Yusto y Kira Zamora, que estuvieron cerca del crono de Menéndez tras parar el reloj en 3’01”757 y 3’02”308, fueron segunda y tercera.

Yusto completó su temporada en bicicleta de montaña con el subcampeonato de España en la modalidad de Enduro, disputado en el pasado mes de mayo en Sant Hilario Sacalm (Girona). Entonces tan sólo fue superada por la gallega Alba Arias y en tercera posición finalizó la catalana Mar Soler.

En la Copa España de esta modalidad, la benaventana tan sólo compitió en dos pruebas de las cinco celebradas.

«En general, no ha salido la temporada que me hubiera gustado pero, con el trabajo, no he podido entrenar lo que me hubiera gustado, entre los turnos, los doblajes, las guardias y lo cansada que acabas», reconoció la ciclista que compagina el deporte con su profesión de ATS, aunque reconoce que «el balance tiene que ser bueno porque cada vez el nivel es mayor y cada vez se exige más. Intentaremos seguir mejorando».

Al Europeo

Pero la temporada no ha finalizado porque Yusto todavía tendrá que comparecer en el Campeonato de Europa de Descenso para el que ha sido seleccionada por la Federación Española y que se volverá a celebrar en La Molina el próximo día 3 de agosto. Y la benaventana cerrará el año con su ya tradicional participación en la prueba de O Marisquiño que se celebra en Vigo el 9 de agosto. n