Javier Carbonell y Jaime Sancho se presentan con el Zamora CF cargados de ilusión por la temporada

Javier Carbonell y Jaime Sancho fueron presentados este míercoles por el Zamora CF en las inistancias de uno de sus principales patrociandores, Restaurante Sancho2, en un acto en el que ambos futbolistas dejaron patente su ilusión por la temporada, así como el relevante papel de David Vízcaino (director deportivo del club) en su fichaje por el club rojiblanco.

La presentación de los dos jugadores se abrió con las palabras de Alejandro Alonso Sancho, quien abrió las puertas de su casa y destacó que su empresa estará muy activa en esta campaña del Zamora CF. "En nuestro aniversario, el restaurante cumple 45 años, pues hemos querido apostar un poco más fuerte, en este caso con el Zamora Club, que es un referente de la provincia de Zamora", comentaba el director del restaurante, señalando que habrá "sorpresas" y más actos por parte de su empresa con el club (más allá de la presentación de las camisetas en la finca Madarela).

Carbonell y la difícil decisión tras brillar en el Ourense CF

No tardaron mucho en tomar voz los futbolistas, tras las palabras de David Vizcaíno agradeciendo el apoyo del patrocinador y la elección de los dos protagonistas a la hora de sumarse al Zamora CF de fútbol este verano. Y fue Javier Carbonell, el primero en pronunciarse, quien destacó la labor del director deportivo en ese aspecto.

"Tras una buena temporada, había varias opciones y ha sido un verano difícil para tomar una decisión", comentaba el delantero, destacando que la balanza se inclinó en favor del Zamora CF por "la cercanía de David, la confianza desde el primer día con él" tanto por su parte como por la de su representante. Además, según indicó "conocía el club, el entrenador y a muchos de los compañeros que tengo aquí".

Carbonell destacó que vino una semana antes de iniciar la pretemporada a Zamora y que se sintió" muy contento con el recibiiento". "Destaco la cercanía, tremenda, tanto por parte de los propietarios como de los miembros del equipo", aseguró, destacando que asume el reto rojibanco por estar arriba en Primera RFEF y la competencia que eso supone. "Al final, el once es decisión del entrenador. Esa competencia es buena, hace que todos estemos más enchufados y queramos ser mejores. Además, las temporadas son largas y hay muchos partidos", comentó. Encuentros como el de este fin de semana, el primer amistoso, del que confesó "hay ganas de que llegue". "Al final, los partidos amistosos son la mejor manera de hacer entrenamientos en pretemporada y estamos deseando salir, jugar y conocer a los compañeros para que, cuando llegue la liga, todo salga bien", subrayó.

Sancho, dispuesto a demostar en su vuelta

Igual de ilusionado se mostró Jaime Sancho, quien vuelve al Zamora CF tras una exitosa temporada sintiendo como "un privilegio" competir con los rojiblancos en Primera RFEF.

Sancho destacó que, en estos años, ha aprovechado para ser "un jugador más curtido, que era lo que me faltaba". "Tener más confianza en mí y en mis cualidades", incidía, a la par que reconocía haberse marchado del Zamora CF "para espabilar un poco" y que, al volver, se ha encontrado "un club mucho más cercano, más encima de los jugadores y mostrando más apoyo". Un valor que espera "devolver en el campo".

El extremo, al igual que su compañero, destacó el papel de Vizcaíno en su fichaje al comentar que "la mañana del día en el que firmo por el Zamora CF, lo tenía hecho con otro club". "Recibí la llamada de David y creo que, en cinco o diez minutos, me cambió la perspectiva", reconocía, admitiendo que ese cambio se produjo también en parte por lo que le ofrece el proyecto rojiblanco. "Para mí es un lujo esta plantilla. Me permite aprender muchísimo y esforzarme para demostrar lo que he traído y lo que voy a sacar de mí", dijo, asegurando que "el salto de categoría hace que se puedan cometer menos errores y haya más calidad", cosa que ya ha comprobado en los entrenamientos y que espera estiumule su mejor versión como futbolista.