Buen papel de Arqueros Zamora en el Campeonato de España cadete y veterano celebrado en Madrid

Las arqueras del CD Arqueros de Zamora saldaron con buena nota su participación en el Campeonato de España cadete y de veteranos celebrado en Madrid, una cita a la que la entidad zamorana acudió con pocos tiradores que, sin embargo, supieron desenvolverse bastante bien en las condiciones sobre las que se disputó el torneo.

De las tiradoras zamoranas en liza, la primera en entrar en acción fue Jara Bartolomé, dentro de arco recurvo. Bartolomé hizo unas buenas series clasificatorias que la colocaron en el puesto 23 de la general de cara a las eliminatorias. Las rondas decisivas las abrió con buen pie, alcanzando sin problemas los octavos de final, donde superó a la gallega Lua Tejeiro por un claro 7-1. Sin embargo, en la siguiente ronda le tocó una dura rival, Sonia Pérez. La andaluza, que se alzó subcampeona de España, no dio opción alguna a Bartolomé, que pese a no pelear por las medallas logró acabar en quinta posición, mejorando así la novena plaza conseguida en la edición anterior del campeonato.

Posteriormente, entró en escena Mati Peña, que llegó físicamente mermada al campeonato por una indisposición médica que no remitió hasta el domingo. Un obstáculo que no le impidió pelear hasta el final por colarse entre las mejores en su categoría. Una tarea difícil por las constantes ráfagas de viento que pusieron en jaque a los tiradores. Aun así, Peña acabó séptima las series clasificatorias y alcanzó los cuartos de final, momento en el que acusó físicamente el esfuerzo de competir en tan inoportunas condiciones. Un desenlace que no impidió a la zamorana irse con un honroso quinto puesto final tras plantar cara en la antepenúltima ronda a Fátima Agudo, 22 veces campeona de España.

Por último, el club zamorano disputó la competición en la categoría de quipos autonómicos mixtos con Jara Bartolomé formando equipo con Alfonso Vegazones en cadete. La zamorana y el vallisoletano rindieron a buen nivel y abrieron su participación con un ilusionante 0-2, pero la dupla murciana remontó y la pareja castellano-leonesa acabó el torneo en novena plaza.

Sin duda, buen papel para la corta expedición zamorana dirigida por Mario Bartolomé y Daniel García, que supo estar a la altura en un torneo de tanto nivel pese a contar con pocos efectivos y diversas circunstancias en su contra.