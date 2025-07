Ceballos, entre el Real Madrid y el Betis: del puedo y no quiero al quiero y no puedo

El 23 de junio de 2023 el Real Madrid anunció la renovación por cuatro temporadas de Dani Ceballos. El sevillano, que terminaba contrato con los blancos una semana después, saludó la noticia con este mensaje: “Donde algunos solo ven lo difícil, otros buscamos la oportunidad. Donde algunos se rinden, otros no dejamos de luchar por nuestros sueños. Ilusionado y feliz por seguir 4 años más en el mejor club del mundo. El sueño continúa”.

La noticia cayó como una bomba en los despachos del Betis porque el club verdiblanco había comunicado al centrocampista su interés por hacerse con sus servicios y el jugador, que había salido de la cantera de Heliópolis, dejó entrever su intención de regresar después de su irrelevancia en el Real Madrid hasta el punto de haberse tenido que ir cedido al Arsenal de Londres. En Sevilla se daba por hecho que la finalización de su contrato abriría por fin la puerta a su posible llegada al Villamarín, pero la inesperada renovación del sevillano por los blancos la cerró de un portazo.

El sexto centrocampista de la plantilla

Ceballos ha seguido estos cuatro años a la sombra de jugadores como Toni Kroos o Luka Modric. Nunca llegó a dar el paso adelante que le pedía su entrenador, Carlo Ancelotti, lo que mantuvo como sexto centrocampista del equipo por detrás de los citados, además de Valverde, Tchouameni, Camavinga y Bellingham. Su decisión de renovar le encadenó a un contrato de oro, con una ficha de 9 millones brutos anuales, pero sin la menor relevancia futbolística en el equipo. Algo que además le cerró la puerta de la selección, adonde no ha vuelto desde marzo de 2023 en Escocia, donde se produjo la primera derrota oficial de Luis de la Fuente como seleccionador.

Esta última temporada el utrerano había ganado algo de protagonismo con la retirada de Kroos, aunque Carletto seguía prefiriendo a Modric para llevar la batuta del equipo. Y esa intrascendencia en el Bernabéu provoca que cada verano se alimente el rumor del regreso de Ceballos al Betis, una utopía que ahora no es una opción real por la situación financiera de un Betis que debe ajustar sus inversiones para mantener el nivel de una plantilla que necesitaba jugar en Europa para cuadrar el presupuesto.

Pero la situación deportiva de Ceballos ha empeorado con el cambio de entrenador en la recta final de la temporada, tras la marcha de Carlo Ancelotti a Brasil para hacerse cargo de la selección y la llegada al Bernabéu de Xabi Alonso. Dani ha vuelto a la casilla de salida a Ceballos. En realidad, peor incluso. Ceballos no es un jugador que tenga el perfil que busca el técnico de Tolosa. Xabi quiere jugadores dinámicos e intensos que aceleren el juego, mientras el sevillano es un futbolista de poco despliegue y mucha conducción que chirría con la propuesta del técnico vasco.

Ceballos intenta enredar al Betis

Ante este panorama, Ceballos se ha querido acordar ahora del Betis, tratando de abrirse las puertas del club heliopolitano a su llegada a Sevilla por vacaciones. “El Betis es mi casa y siempre va a serlo. Ojalá tenga las puertas abiertas siempre”, comentó el pasado 14 de julio Santa Justa. “No hemos hablado todavía. Ahora lo importante son las vacaciones. Es una semana importante para mí, ya hablaremos del futuro”, remató sus declaraciones con mucha intención. Sin embargo, la realidad vuelve a ser terca y el presidente del Betis, Ángel Haro dejaba clara la posición del club ante los rumores que devolvían a Ceballos al Villamarín: “Tuvo un momento que fue el adecuado para venir. Cuando quedó libre, decidió renovar por el Real Madrid. Ahora no estamos en disposición de afrontar un traspaso de ninguna magnitud. Es muy hipotético. Es complicado. Es complejo. Renovó con el Madrid y creo que él quiere sentirse jugador del Real Madrid”, afirmó categóricamente Haro.

Le guste o no, Ceballos se ha encadenado a un contrato de oro con el Real Madrid hasta junio de 2027. Xabi Alonso no tendrá problema en abrirle la puerta para que se marche, pero Florentino tiene la sartén por el mango y el jugador solo saldrá si deja dinero en las arcas. El Real Madrid le ha puesto un precio de salida de 20 millones, que en ningún caso bajará de 15. Se habla en Sevilla que el Betis podría ofrecer de 5 a 10, oferta que el Madrid ni contempla escuchar porque esa cifra es más propia de los traspasos de los canteranos que están saliendo. Y a eso hay que sumar que la ficha de Ceballos es de 9 millones brutos anuales, cantidad que está fuera del rango de salarios del Betis, lo que obligaría a Dani a rebajarse el sueldo más de la mitad si quiere ir al Villamarín.

El Madrid aún no ha tomado una decisión firme respecto a Ceballos, aunque es uno de los jugadores por el que escucha ofertas junto a Rodrygo y Brahim para hacer caja de cara a la inversión en el fichaje de un futuro mediocentro. Hace mucho que el club de Chamartín no malvende a sus futbolistas y prueba de ello es que en los últimos cinco años se ha gastado 303,5 millones en fichajes y ha ingresado 301,3 millones en ventas de la primera plantilla, sin contar canteranos.

Por lo tanto, la realidad es que Ceballos dejó pasar el tren del Betis hace dos veranos, prefiriendo asegurarse un buen contrato con el Real Madrid, lo que le cerró la puerta del Villamarín. Cuando podía no quiso y ahora que quiere, no puede. Ese es el resumen de su situación. Porque ni el Betis va a tirar la casa por la ventana por un jugador que le hizo ese feo, cosa que sentó muy mal en la directiva, ni el Real Madrid va a regalar al futbolista. Ceballos tiene mercado aún en Italia y en Inglaterra, y si decide no salir de España, está condenado a enlazar otros tres años en lo más profundo del banquillo del Real Madrid.