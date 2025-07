El Zamora CF «espera» a Luismi Luengo para cerrar el equipo

La pretemporada está en marcha y el Zamora CF inicia una semana dura de trabajo, en la que las cargas físicas empezarán a acumularse. Los 21 integrantes de la plantilla, además de los jugadores del filial que están a las órdenes de Juan Sabas en este periodo estival, encaran días de entrenamiento, de campo y gimnasio, que les permitirán dar pasos adelante en su puesta a punto. Este próximo sábado 26 de julio tendrán la primera oportunidad de comprobar en su propia piel el nivel en el que se encuentran. La expedición se desplazará hasta Almendralejo, un escenario importante en la historia del club, para enfrentarse al Extremadura. Será una oportunidad para comprobar estados de forma y avanzar en la conjugación de los futbolistas, y es que hay muchas caras nuevas y es importante empezar a conocerse cuanto antes.

Quien no estará, en principio, es Luis Rivas, al que el club sigue buscando una salida en forma de cesión o rescisión de contrato. Al parecer, en la entidad se estudian varias ofertas, pero todavía no hay una decisión tomada sobre el futuro del colombiano que tiene permiso para no incorporarse a los entrenamientos, al menos, de momento. Hay que recordar que el pasado curso salió cedido al Tarazona en el mercado invernal.

De forma paralela al trabajo y dinámica diaria, en el Zamora CF se espera a Luismi Luengo como última pieza del puzle 25-26. El central, exrojiblanco, es la primera opción para cerrar el equipo, a falta de alguna sorpresa final, pero por el momento no hay fecha para su incorporación. De hecho, el jugador pacense, que estuvo dos años en el club, tiene contrato con el Antequera, con quien entrena y ha disputado ya un amistoso, y será él quien negocie su posible salida. En Zamora, por ahora, no tienen prisa y recuerda que el verano es largo y quedan seis semanas para que empiece la competición en Primera RFEF. Luengo fue uno de los artífices del ascenso a Primera RFEF y mostró una gran progresión en el centro de la zaga durante su estancia en Zamora. El futbolista estaría, por tanto, cerca de cerrar su regreso pero antes deberá solucionar su situación contractual.