Santi Redondo vuelve a sentarse en el banquillo del CD Benavente

El presidente del CD Benavente informó en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de julio, que Santi Redondo seguirá siendo el entrenador de la primera plantilla en la Liga Autonómica de Aficionados: “Como saben, al finalizar la temporada Santi Redondo me comunicó su intención de no continuar como entrenador del primer equipo para tomarse un año sabático -informó Pedro Gallego-. Le ofrecí la posibilidad de integrarse en la junta directiva como técnico cualificado, porque consideré que su amor por nuestro club, demostrado desde que se vinculó al mismo en la temporada 2011-2012 y sus conocimientos en el mundo del fútbol, iban ayudar en gran medida al crecimiento del Club. A la vez le delegué la competencia de buscar nuevo entrenador y jugadores para la próxima temporada. Se puso en contacto con entrenadores y jugadores, pero esta larga espera, del 11 de mayo al 21 de junio para que se confirmara la permanencia del primer equipo en la Regional de Aficionados, ha provocado que no aceptaran o se marcharan varios jugadores a otros equipos a medida que no se aseguraba la permanencia en la Regional de Aficionados”.

El CDB ha renovado a cinco jugadores: Mara, Viti, Bruno, Leo y Javi Turiel y están pendientes de la evolución de la lesión dos hombres de la casa, como son los capitanes Pepe y Rafa. En lo relativo a Tapi que, en las dos temporadas anteriores se lesionó, realizará la pretemporada para ver si es posible su reincorporación a la primera plantilla. Del equipo filial de aficionados se incorporarán a la primera plantilla dos jugadores, concretamente Iván y Contreras.

De los jugadores que terminaron la temporada, hay 12 bajas por diversos motivos: William, Pato, Lera, Jaime, Erik, Alex, Cadenas, Baquero, Víctor, Charli, Revi y Tato. "El club agradece a todos ellos su dedicación, implicación y esfuerzo defendiendo la camiseta tomatera, deseándoles mucha suerte en sus proyectos deportivos y/o profesionales". Hasta la fecha se han realizado seis incorporaciones: Sergio Fernández, conocido por Rubín (mediocentro) procedente del Puente Castro equipo al que marchó después de pasar por la Bañeza F.C.; Daniel López (lateral) procedente del Veguellina C.F.; Eduardo Soares (central) con experiencia en las segundas ligas de Brasil y México; Andrés Mauricio (extremo) procedente de la Cultural C; Miguel Martínez, conocido por Mike, procedente de La Bañeza F.C. y Jesús David Duarte (portero) formado en el Club Atlético Salitre de Colombia y que esta última temporada ha estado jugando en el C.D. Internacional de Zamora. Realizarán la pretemporada con la primera plantilla los juveniles Diego Torres y Tapi, así como otros jugadores procedentes del filial y de otros equipos; en función de su rendimiento y de las necesidades, el cuerpo técnico decidirá quiénes se incorporarán al primer equipo.