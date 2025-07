Sabas, entrenador del Zamora CF: "La dirección deportiva ha hecho un trabajo excelente"

El entrenador del Zamora CF, Juan Sabas, se mostró este viernes muy satisfecho con la nueva plantilla del equipo que este viernes inició sus entrenamientos en la nueva temporada en Primera RFEF. Sabas apuntó tras esta primera sesión que "la pretemporada girará en torno a unos amistosos que tenemos preparados y los de la Copa Federación, y vamos a hacer dos sesiones en esta primera semana. El próximo sábado nos iremos a Extremadura para jugar contra el Almendralejo. El año pasado por la tardía compra del club, nos costó más completar el equipo, pero ahora tenemos la plantilla prácticamente cerrada porque la dirección deportiva ha hecho un trabajo excelente, hemos trabajado muy bien y tenemos ya el primer día a casi todos los jugadores. No pensábamos cerrarla tan pronto y estamos muy contentos con la plantilla que se ha cerrado".

Sabas defenderá su concepto de juego de la pasada campaña: "Queremos ser un equipo valiente, presionante arriba, que lleve la iniciativa del juego, y que genere ocasiones de gol. El año pasado se alcanzó un nivel defensivo increíble con 35 goles en contra, pero es verdad que solo marcamos 44. Y ese +9 no te da para meterte en el play off. Este año, si conseguimos igualar la cifra de goles encajados o mejorarla, y luego meter de 55 hacia arriba, ya podrías estar en los puestos de arriba".

El entrenador madrileño se muestra optimista con la capacidad goleadora de sus nuevos jugadores: "Intentaremos que lleguen esos goles, son futbolistas que ya han demostrado que hacen goles, más los que ya conocemos del año pasado que también tienen buenas cifras. Tenemos que generar muchas más ocasiones de gol para poder marcar más goles". Y no se mostró especialmente preocupado por la competencia que puede haber entre los buenos delanteros de que dispone este año: "Bienvenida sea la presión de los entrenadores que tienen donde elegir. Se ha confeccionado una plantilla en la que se doblan las posiciones con muchísima calidad y eso va a subir el nivel general. Hay que gestionar el tema de los minutos de juego porque los jugadores quieren jugar y es normal que el que no juega, se enfade. El que comience de titular tendrá que ganarse ese puesto y el que no, entrenar como un animal para intentar desbancarle al compañero".

En este sentido del ataque del equipo, Sabas anunció que intentará que jueguen juntos Eslava, Carbonell y Márquez, "y si no es posible, pues jugarán dos. De lo que se trata es de sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores porque va a ser una temporada larga en la que habrá oportunidades para todos y a partir de ahí, hay que intentar sacar el máximo provecho de las condiciones de cada jugador".