Recoltas Zamora seguirá apoyando al Zamarat

El director del Hospital Recoletas Zamora, Óscar Iglesias, se mostró ayer satisfecho en el acto de renovación del acuerdo que vincula a la empresa sanitaria con el CD Zamarat: "Un año más patrocinando al equipo y encantado de hacerlo, con mucho orgullo de que lleve el nombre de Recoletas por toda la geografía nacional y en especial de Recoletas Zamora porque es importante llevar el nombre de Zamora allá donde juegue sus partidos".

El acuerdo se ha renovado desde la temporada 2018-19 y "esperamos poder contribuir a que el equipo consiga cosas grandes y es capazde, al menos, seguir peleando por el ascenso. Encantados de colaborar y sabéis que podéis contar con nosotros para todo aquello que necesitéis. Y deseamos al nuevo entrenador, Raúl Pérez, que tenga muchos éxitos".

Por su parte, el presidente del club naranja, Carlos Baz, se mostró "encantado de seguir vinculados a Recoletas que sentimos como nuestra casa. Recoletas Zamora es el nombre que le pusiste al equipo -señaló Baz dirigiéndose a Óscar Iglesias- y creo que ha sido un acierto porque Zamora necesita de este tipo de impulsos y de apoyos para que se nos siga escuchando porque lo necesitamos en muchas facetas de la provincia. Y como club, estamos orgullosos de seguir manteniendo un patrocinnio tan importante porque no es cualquiera quien nos patrocina, es una grandísima empresa, en constante crecimiento y pensamos que contribuimos un poco a ese crecimiento y a ese desarrollo del grupo Recoletas Salud". Carlos Baz reconoció que a nivel deportivo "damos lo que podemos y hasta donde podemos y nos dejamos la vida por defender el nombre del equipo. Y este año no va a ser de otra manera, vamos a pelear por todo lo que se ponga a nuestro alcance. En los tiempos que corren, contar con un respaldo tan importante como éste es fundamental porque si no, sería imposible hacer realidad este sueño de baloncesto femenino en una provincia como Zamora que no tiene muchos recursos, para cumplir el sueño de nuestras niñas que trabajan día a día con la ilusión de poder llegar al primer equipo, de ver a sus jugadoras en el pabellón, y eso es muy importante", concluyó Carlos Baz en el acto de firma del nuevo contrato.

Un calendario apretado

El Recoletas Zamora iniciará una nueva temporada en Liga Challenge el próximo 27 de septiembre visitando la cancha del Castellón y la finalizará el 25 de abril, también fuera de casa, ante el Real Canoe madrileño, según el calendario que hizo público este miércoles la Federación Española de Baloncesto. El primer encuentro en el Pabellón Ángel Nieto será contra el recién descendido Oses de Pamplona el 4 de octubre, y otro difícil compromiso llegará a la semana siguiente con la visita al Celta de Vigo que también ha descendido de la Liga Endesa.

El calendario se suavizará algo con los partidos contra Vega Lagunera, La Cordá Paterna, Domusa y Sant Feliuenç que ha adquirido la plaza del desaparecido FC Barcelona. El 15 de noviembre visitará por primera vez en su historia el Unibase coruñés, recién ascendido, y a continuación llegarán los dos equipos andaluces, el temible Unicaja, en Mijas, y el novato en la categoría, Baloncesto Sevilla, que jugará también por primera vez en el Ángel Nieto, el 28 de noviembre. En la jornada siguiente llegará el viaje a Mallorca para jugar contra el potente Azul Marino que vuelve a partir con un equipazo diseñado para conseguir el ascenso que busca sin éxito en las últimas campañas. Y finalizará la primera vuelta con cuatro partidos asequibles contra Lima Horta, Cáceres, Melilla y Real Canoe para finalizar la primera vuelta el 10 de enero.

La liga tendrá su parón navideño del 20 de diciembre al 3 de enero. No habrá esta vez ventaja de descanso para las competiciones de las selecciones nacionales, ni se jugará ninguna jornada entre semana. n