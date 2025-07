David Vizcaíno: "Hemos dado prioridad a los jugadores que querían venir al Zamora"

El director deportivo del Zamora CF, David Vizcaíno aseguró este viernes tras el primer entrenamiento de la nueva plantilla que se encuentra "contento e ilusionado con el trabajo que hemos hecho" al tiempo que informó que actualmente en la plantilla hay 21 jugadores aunque falta por llegar un defensa central, "el que todos esperamos aunque no puedo decir el nombre" y cerraríamos con 22 fichas: "Poder llegar al primer entrenamiento de la temporada con lo que dije en su momento que iba a estar al 95% de la plantilla cerrado, es para estar orgulloso. Una plantilla que vemos que va a ser muy competitiva y que ilusiona. Si tenemos el 95% y no ilusiona o no es competitiva, no nos serviría para mucho, porque el objetivo que nos marcamos es, como mínimo, jugar ese play off de ascenso".

Vizcaíno destacó que ha valorado, sobre todo, "a los jugadores que quisieran venir aquí, jugadores a los que les hemos hecho una buena oferta económica y tenían otras superiores. Pero hemos hecho un trabajo de coger el coche para ir a donde hiciera falta para hablar en directo con los jugadores, como Javi Carbonell con el que, ya en el mes de mayo, entablamos negociaciones, jugadores que han querido venir aquí. Entiendo en que pueda aparecer alguna perla más adelante en el mercado, pero yo prefiero al jugador que, ya de primeras, le hacía ilusión venir al Zamora. No el que esperaba otra cosa y al final, si no llegaba, venía a Zamora. Y eso es lo que ha primado por encima de todo".

David Vizcaíno reconoció que la nueva plantilla "ha ganado un poco en centímetros con jugadores como Eslava, Markel Lozano o Mario García, aparte de los centrales; pero también queríamos tener en la parte de arriba, jugadores que encaren en el "uno contra uno", verticales, rápidos como pueden ser Alvarito o Kike, además de Loren o Jaime Sancho, el futbolista más rápido que existe. Hemos intentado hacer solidez en defensa, un centro del campo flexible, con jugadores que juegan y otros que roban, y en los extremos, jugadores verticales, con magia, y los tres delanteros que hemos traído tienen gol. Si no hay gol, no nos valen de nada".

El técnico andaluz informó también tras el entrenamiento de la nueva plantilla en el anexo del Ruta de la Plata que el colombiano Luis Rivas está a la espera de fichar por un equipo: "La idea es que salga cedido o traspasado. Tiene diferentes ofertas y alguna de ellas, nos puede afectar" y es que el club del central que espera el Zamora podría estar interesado también por Rivas. "Vamos a ser pacientes porque el jugador lo está poniendo todo y más para venir aquí. Son negociaciones y se podría llegar a un acuerdo". David Vizcaíno resaltó asimismo que se trata de una plantilla joven de edad aunque disponga de jugadores veteranos como Javi Eslava, que tiene solo 29, Carbonell, con 28, Markel Lozano o Erik: "Son jugadores que quieren estar el año que viene en Segunda A". Luego hay equipos que vienen de categorías más bajas como Monerris, Mani o Sancho "pero Carbonell o Eslava, que ahora los queremos todos, estaban en año anterior en Segunda RFEF. A ver si somos capaces también nosotros de revalorizar a esos chavales jóvenes que vienen con hambre".

El director deportivo del Zamora destacó asimismo que el club rojiblanco no es el que más presupuesto tendrá: "Tenemos un muy buen presupuesto pero hay otros equipos con más a los que no voy a señalar porque tampoco me gusta que me señalen a mi. Hemos hecho un presupuesto equilibrado que nos ha permitido estar a un nivel top de la categoría en alguna posición, pero luego en otras posiciones lo hemos equilibrado para que el gasto no se salga de madre. No quiero nombrar a otros clubes, pero posiblemente seamos el cuarto o quinto con mayor presupuesto, de este grupo. Está muy bien y gracias al esfuerzo de la familia Páez, que en ningún momento me ha dicho que no en ninguna operación. Ahora tendrá que devolver la confianza que han puesto en mi y es directamente proporcional en la confianza que han puesto en la ciudad para que el Zamora sea un club grande".