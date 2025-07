Arranca el proyecto Sabas 2

El segundo proyecto que el Zamora CF ha puesto en manos de Juan Sabas tomó ayer la salida con el encuentro de la nueva plantilla que frontará la temporada en Primera RFEF, esta vez, ya con el claro objetivo de terminar en la parte alta de la clasificación y por qué no, incluso buscar ese play off de ascenso que ya acarició el equipo hace tan sólo unas semanas.

Javier Báez, padre e hijo, recibieron ayer a la plantilla junto al secretario técnico, David Vizcaino. | ZCF

Los propietarios del club, recibieron ayer a la nueva plantilla en el Ruta de la Plata junto al nuevo secretario técnico, David Vizcaíno, y al equipo técnico en el que la principal novedad es el segundo entrenador, Ramón Verdú.

El equipo celebró una primera comida de hermandad. | ZCF

En la tarde de ayer, los jugadores comenzaron a pasar los tradicionales reconocimientos técnicos y esta mañana se realizará en el anexo del Ruta de la Plata el primer entrenamiento de la nueva campaña en el que ya participará gran parte de la plantilla, junto a los jugadores cedidos y varios canteranos para comenzar a preparar una pretemporada que se presenta muy intensa con varios amistosos y la Copa Federación.

El Zamora CF anunció además este jueves la incorporación de Mani Ayyoub López, joven futbolista de 18 años, que se une al conjunto rojiblanco para aportar "talento, proyección y velocidad a la banda izquierda", asegura el club rojiblanco en una nota de prensa.

Internacional con Marruecos en categorías inferiores (sub-16, sub-17 y sub-18), Mani es un jugador zurdo de perfil defensivo, "muy potente en carrera, con buena capacidad de recorrido por banda y destacada técnica en el juego aéreo. Su velocidad y físico le permiten incorporarse con criterio al ataque y ofrecer profundidad al juego por el costado izquierdo".

A pesar de su juventud, Mani cuenta ya con una notable experiencia en canteras de gran nivel. Ha pasado por clubes como CD Altair, Sevilla FC, UD Almería y Marbella FC, donde ha completado su etapa juvenil en la máxima categoría del fútbol formativo nacional.

Durante la pasada campaña 2024/25, disputó 25 partidos oficiales, en los que anotó 8 goles y repartió 7 asistencias, demostrando una importante proyección ofensiva y capacidad para desequilibrar desde el lateral.

Se trata, sin duda, de un jugador con una enorme proyección que puede convertirse en una de las sorprensas del equipo en la nueva campaña en Primera RFEF.

Campabadal, al Avilés

Por otra prte, mes y medio después del gran triunfo ante el Rayo Majadahonda, el Real Avilés, rival del Zamora CF en Primera, regresó al Román Suárez Puerta, pero esta vez en una categoría superior.

Los jugadores Babin e Isi Ros fueron los más aclamados a su salida al campo y, tras las rutinarias fotos de toda la plantilla –además de los nuevos fichajes, cuerpo técnico y juveniles–, el conjunto avilesino comenzó a trabajar sobre el césped.

Fue una sesión intensa, en la que predominó el balón y en la que estuvieron la mayoría de los nuevos fichajes del equipo de Rozada. Estaban Raúl Hernández, Raúl Rubio, Berto Cayarga, Eze, Pablo Álvarez y Sergio Dacal.

Solo faltaba el reciente incorporado Quicala –que se incorporará hoy a los entrenamientos- y el ex del Zamora CF Edu Campabadal, que aún no ha sido anunciado. También apareció para la foto Edu Cortina, con una aparatosa férula tras ser intervenido hace dos semanas por el tendón de Aquiles de su pie izquierdo.

En cuanto a las últimas incorporaciones, uno de los que mejores impresiones dejó en el primer entrenamiento fue Chukwuma Eze. El central, cedido por el Real Oviedo, demostró sus condiciones desde el primer día y gustó a los presentes en el Suárez Puerta. n