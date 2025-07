La reivindicación de Athenea del Castillo y una preparación mental clave

Contra Italia, España no estuvo lo fluida que le hubiera gustado. Pese a la espesura, consiguió llevarse los tres puntos para completar el pleno de victorias por primera vez en una fase de grupos (hito no conseguido nunca ni en Eurocopas ni en Mundiales). Además, también se llevó otra buena noticia: Athenea del Castillo. La futbolista del Real Madrid tuvo una noche especial. De esas que recuerdas y que pueden marcar un punto de inflexión. Sin duda, una actuación que le permite reforzar la confianza en sí misma.

Athenea del Castillo es una futbolista peculiar. Es de esas extremos de la vieja escuela. Le gusta apurar en la banda, conducir pegada a la línea de cal. Es de las que se te escapan en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, en una España que recrea el juego futbolístico del Barça, hábitat natural para la gran mayoría de futbolistas azulgranas, muchas veces no termina de encontrarse. Pero ante Italia, Athenea disfrutó. No solo firmó el primer tanto que abría la lata para España y ponía el empate en el marcador. Si no que lo hizo bonito. Con una acción delicatessen junto a Alexia Putellas (que volvió a sumar dos asistencias en el partido), la cántabra reventó el balón haciéndolo totalmente inalcanzable para la guardameta italiana.

Athenea celebrando junto a Alexia su gol ante Italia. / SEBASTIEN BOZON / AFP

Gritó desde lo más profundo Athenea en la celebración y no es baladí. Le está costando a veces aparecer. Terminar de encajar y desplegar su talento. Pero ante Italia tocó la tecla y fue muy importante para la victoria contra las italianas. Además, colaboró con Patri Guijarro para que la mallorquina pusiera el 1-2 que daba ventaja al conjunto de Tomé. Y es que en un día donde a España le costó ser, Athenea consiguió espantar sus fantasmas.

Y es que, la preparación mental ha sido clave para Athenea. Desde hace tiempo está trabajando junto a su psicóloga personal para fortalecer esa faceta. De hecho, la está acompañando esta Eurocopa en el día a día con tal de poder seguir con su terapia y seguir reforzando la fortaleza mental que lleva meses trabajando. "Me estoy leyendo un libro sobre liderazgo y el trabajo en equipo, algo superimportante. Sobre todo de cara al año que viene en el Real Madrid. Todo lo que absorba aquí me ayudará a tenerlo en el entorno del club. Es algo que quiero adquirir en mi equipo", confesaba durante esta Eurocopa. El equipo blanco está viviendo una renovación, iniciada por el relevo en el banquillo, y necesita nuevas líderes que dirijan este nuevo proyecto. Y Athenea quiere ser una de ellas.

Desde que se puso la zamarra blanca por primera vez el verano del 2021, se ha convertido en uno de los emblemas del equipo. Con ese sentimiento desde pequeña, Athenea cumplió un sueño al fichar por el equipo blanco. Aunque su debut en la Primera División fue con el Deportivo Abanca en 2019, con unas temporadas que le permitieron lograr su sueño desde pequeña: ser futbolista del Real Madrid. Ahora Athenea quiere ser igual de determinante en la selección y el partido contra Italia le da enteros para creer que es posible.

