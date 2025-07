Eva Barrios logra plaza para el Mundial de piragüismo de Maratón corto

No fue oro, pero le valió para cumplir con su propósito. Eva Barrios se proclamó subcampeona de España de Maratón corto en Pontillón de Castro, una medalla de plata que le permite cumplir con los criterios publicados por la Federación Española de piragüismo y obtener plaza para el Mundial que se celebrará en Gyor el próximo mes de septiembre. La vivida en K-1 Sénior fue una regata dura e intensa, tal y como se preveía, y en la que la palista del Durius Kayak no se encontró del todo cómoda. No obstante, eso no impidió que estuviera siempre en el grupo de cabeza y controlando los tiempos hasta los últimos metros. Fue Miriam Vega la ganadora y a menos de 3 segundos cruzaba meta Barrios asegurándose la plaza mundialista para cerrar el trío con Irati Osa, que será, por cierto, su pareja en K-2 este domingo en el Nacional de Maratón en distancia larga. Sobre este tema, y aunque el tándem Barrios-Osa logró ya medalla en el Europeo, les obligan a pasar de nuevo por selectivo tras unas decisiones de la RFEF muy cuestionadas.

El de Eva Barrios no fue el único podio para la numerosa expedición zamorana que se dio cita en aguas gallegas. Los éxitos vivieron de la mano de dos integrantes del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora. En PK2 Iker Gallego se recompuso a tiempo tras volcar en el inicio par ser subcampeón, mientras que Ainnare García volvió a demostrar que viene pisando fuerte al ser tercera en Cadete K-1 en una gran regata de la zamorana.

Fueron tres medallas, pero hubo muy buenos registros y marcas para la expedición zamorana. En Cadete, Marcos Prieto, del San Gregorio, fue octavo, mientras que por el Amigos del Remo también se luchó por estar arriba. En Sub-23, Marcos Antúnez fue sexto en C-1; Spas Dimitrov concluyó séptimo en K-1 y Javier Pedruelo fue noveno en K-1 Sénior.

La actividad continúa

Con este Nacional en distancia corta, que ha servido de selectivo, terminado, la actividad continúa y los palistas pondrán rumbo a la localidad de Pontesampaio para competir durante todo el fin de semana en el Campeonato de España de Maratón de Verano, otra prueba que será también Selectivo Nacional de la distancia larga para el Mundial de septiembre y donde todas las plazas excepto dos, las del C-1 masculino que ya tiene los nombre de Tono Campos y Fernando Busto como adjudicatarios de la misma después de que en junio lograsen el oro y el bronce respectivamente en el europeo de Ponte de Lima, se pondrán en juego. Seniors, Sub 23 y Juniors se van a disputar 34 plazas mundialistas, en un campeonato que también contará con los palistas de la categoría Cadete, Paracanoe, y las pruebas de K2 Inclusivo. La jornada del sábado será la dedicada a las pruebas individuales del Selectivo Nacional y el domingo será el momento de ver a los K2 y C2 sobre el agua del río Verdugo. Eva Barrios será una de las que luche, tanto en K-2 con Irati Osa como en K-1 por estar en la cita internacional y coronar la temporada. n