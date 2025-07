El Zamora CF supera la barrera del millar de abonados para la temporada 25-26

El Zamora CF ya se ha puesto en mil, pero quiere más. La campaña de socios del club rojiblanco avanza a buen ritmo y ya se ha alcanzado el millar de abonados, un buen número teniendo en cuenta que todavía queda un mes y tres semanas para que comience la temporada en Primera RFEF. Así, poco a poco, la entidad va confirmando afición para este próximo curso en el que no esconden, y así lo demuestran con los fichajes, quieren estar en la zona top de la tabla y luchar por el ascenso. De este modo, ya se ha cumplido con un cuarto del objetivo marcado, que es llegar a los 4.000 carnés expedidos y dado lo ambicioso del proyecto, confían poder cumplirlo.

"Zamora late más fuerte, cambiemos la historia"

Hay que recordar que esta campaña, bajo el lema "Zamora late más fuerte, cambiemos la historia", ha experimentado un ligero incremento en los precios de los carnés respecto al pasado año. La principal novedad es el "2+1 empresas Caja Rural", que permite que las pymes clientes de Caja Rural que adquieran dos abonos obtengan un tercero de forma gratuita, además de una taza conmemorativa y dos entradas para uno de los partidos de play off que puedan jugarse. Respecto a los carnés, hay descuentos para las renovaciones en todas las ubicaciones del estadio y también ponen en marcha el "carnet simpatizante" por 35 euros para los aficionados que quieran colaborar con el club, pero no puedan asistir a los partidos. Quienes se hagan con él se beneficiarán de un 10% de descuento en la tienda del club, tendrán gratis un partido de liga regular y precio de socio en los encuentros de Copa del Rey o play off. En cuanto a la reserva de asientos, se estableció como fecha límite el 20 de julio y a partir de ahí, la localidad quedará liberada, aunque el socio no perderá la antigüedad ni su número.

Morales sale y Castañeda tiene destino

Con todo, en la "planta noble" se confía en que el ritmo continúe y se incremente en agosto para apoyar a una plantilla en la que finalmente no estará Alejandro Morales. El jugador y la entidad del Duero han decidido continuar por caminos separados, y sí es cierto que el exrojiblanco ha recibido ofertas de diferentes clubes. Morales llegó al Ruta de la Plata hace dos veranos como una apuesta de futuro, y perteneció al equipo que logró el ascenso a Primera RFEF hace un año. Este pasado curso jugó con cedido en el Guijuelo y ahora emprenderá una nueva etapa en el Cacereño. Mientras, también ha encontrado acomodo otro ex del Zamora, en este caso Julen Castañeda.

El lateral izquierdo se incorporará a las filas de la SD Amorebieta, plantel recién descendido a Segunda RFEF y que tendrá como reto estar arriba para recuperar la categoría perdida. Por otra parte, el Unionistas Salamanca anunció en la tarde del miércoles el fichaje de Aleix Gorjón que fue jugador del Zamora CF en la pasada campaña.