La misteriosa foto de Mbappé con el PSG antes de la semifinales

Mbappé llegó al Mundial de Clubes como el hombre más en forma del Real Madrid. A pesar de una mala temporada en el plano colectivo, el galo había conseguido reponerse de las dificultades propias de un debut en la entidad blanca para alcanzar la Bota de Oro y, en caso de hacer un gran torneo en EEUU, candidatarse para el Balón de Oro. Sin embargo, el camino hasta las puertas del título ha sido de cualquiera manera menos la que imaginaba un jugador que ha publicado una foto con la camiseta del PSG y la palabra 'GOAT' ("Greatest Of All Time", "El mejor de todos los tiempos") para enrarecer más el ambiente previo a la final anticipada del torneo.

El útimo intento de Al-Khelaifi para retenerlo

Con el galo, una marca personal en sí misma, no hay ningún movimiento casual. Mbappé nunca ha olvidad el club del que viene, pero con el que ha mantenido una agria disputa en el último año. Hay una espina clavada por su salida hacia el Real Madrid que convierte el duelo de esta noche en ajuste de cuentas entre las dos partes. Al que no han llegado en lo que a su último año de contrato se refiere. El francés ha judicializado su reclamación de 24 millones, al considerar la cláusula por la que el jugador se había comprometido a no irse gratis, sino renunciando a 80 millones de sus primas.

Por su parte, el club que preside Nasser Al-Khelaifi, con el que no cenó Florentino Pérez en Nueva York, contraatacó con una demanda en la que exigía 98 millones tras acusar a Mbappé de implementar tácticas dilatorias que habrían generado en el PSG perjuicios de todo tipo. Para la entidad gala, propiedad de Qatar, haber ganado su primera Champions sin él fue un auténtico golpe moral que compensaría incluso una eliminación en semifinales del Mundial de Clubes. El trofeo que el Real Madrid se ha autoimpuesto ganar para dar carpetazo a un año de malos negocios futbolísticos.

Para el PSG, la capitulación del nuevo equipo de Xabi Alonso, con Mbappé como estrella rutilante, supondría cubrir parte de la herida que sigue abierta. Tal y como informa hoy El País, Al-Khelaifi trató de ofrecer un último contrato de 535,5 millones de euros brutos por tres años, de los que el futbolista solo consumió dos. Para establecer una comparativa que explique la dimensión de este pacto, el Barça, de acuerdo con lo desvelado por El Mundo, pagó a Messi por sus últimas cuatro temporadas 555,2 millones.

La infección bacteriana y la demanda contra el PSG

Mbappé y su entorno siempre han tenido claro lo que les corresponde. "Es producto nacional francés, no tiene por qué jugar en el PSG, tiene que jugar en los mejores equipos del mundo", defendía Claude Makelele, ex del equipo parisino y del galo en la previa a la semifinal del Mundial de Clubes. Kylian siempre ha tenido muy claro que primero es su marca personal y después su empleador. Así se entiende mejor la foto con la camiseta del PSG, porque lo importante realmente es el letrero de 'G.O.A.T.' y no la elástica que lleve.

De ahí que los derechos de imagen hayan sido el principal interés en las negociaciones con el Real Madrid, hasta el punto de que el reparto inicial y común del 50%-50% se disparó hasta una cifra superior al 70%, según informó la prensa francesa en su momento. La misma que ha desvelado cuál fue la causa de la intoxicación alimentaria que provocó la ausencia del francés en toda la fase de grupos del Mundial de Clubes. Según L'Equipe, el jugador viajó con molestias a EEUU. Tras los análisis se llegó a la conclusión de que se trataba de una intoxicación alimentaria aguda por una bacteria que se encuentra en las aves de corral.

Mbappé se desquitó de las suplencias que le relegaron a ser el suplente de Gonzalo con un tanto ante el Borussia Dortmund que terminaría siendo decisivo tras una ajustada clasificación para semifinales. Justo en la previa al duelo contra el PSG, provocó el deshielo con el club al que felicitó por su reciente en Champions en la selección de Francia. Retiró la demanda por acoso, también, consciente de que su reclamación de 55 millones, que ya ha pasado por la comisión de la liga gala, tiene difícil recorrido. Ahora, espera hacer un ajuste de cuentas en el campo.