Eva Barrios reclama poder remar las tres distancias

La zamorana regresó a Sanabria tras su ausencia del pasado año para alcanzar la victoria tanto en la competición de K4 por naciones femeninas, como en el K1 femenino que remó como preparación para la prueba reina. Barrios acaba de colgarse la plata en el Campeonato de Europa de Maratón en el K2 con Irati Osa y se cree por ello merecedora de una plaza en el próximo Mundial sin tener que pasar el control que la Federación ha programado para el próximo fin de semana. En declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora, Eva Barrios explicó que "es una regata que a nivel de club y de prensa tiene mucha repercusión y me vale de preparación, aunque primero tendré que pasar por el selectivo que es el fin de semana que viene". El viernes será el K1 en la distancia corta, el sábado el K1 en la larga y el domingo el K2: "No sabemos si nos guardarán la plaza o no, pero de momento nos ha tocado inscribirnos y ha habido algunos problemillas", reconoció la palista de Villaralbo al tiempo que explicó que la Federación ha prohibido competir al mismo palista en las tres distancias en el Mundial: "Me tocaríar renunciar a una distancia en caso de que me clasificase, pero la norma es una para unos y otra para los otros" y recordó que en otras ocasiones se permitió a algunas palistas cuando ella sólo pudo remar dos distancias. Los criterios parece que se aplican dependiendo de los palistas. Estamos enintentado reclamar este derecho, a ver qué pasa".

"Estoy satisfecha con los resultados de Sanabria. El año pasado no pude remar aquí, fue una pena porque me gusta remar en casa y en un entorno como el del Lago, que es un paraiso para remar", añadió la palista del Durius Kayak.

Barrios reclama poder remar las tres distancias

Barrios demostró con su medalla en el pasado Europeo que el K2 español puede ser campeón en el Mundial y por ello, parece evidente que el puesto para la máxima cita debería ser segura, como también responde a la lógica que cada palista pueda disputar las pruebas para las que consiga la clasificación y la palista zamorana no necesita a estas altura demostrar su enorme competitividad y la experiencia que atesora tras tantos años dando éxitos al maratón español.