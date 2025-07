"Jael Bestué puede ser la primera española en bajar de 11´´00 en los 100 lisos"

El sanabrés Ricardo Diéguez se ha mostrado enormemente satisfecho por el rendimiento que, tanto el relevo español 4x100 femenino como Jael Bestué han alcanzado en el reciente Europeo de Selecciones Nacionales disputado en Madrid, donde el equipo español que él dirige no sólo consiguió la victoria sino que pulverizó el récord nacional absoluto, lo mismo que la velocista catalana que destronó a Sandra Mayers en el ranking de todos los tiempos de 200 metros lisos. Diéguez asegura que, pese a los magníficos resultados que está consiguiendo la velocidad española, hay que seguir trabajando y avanza que Jael Bestué puede ser pronto la primera española que baje de los 11 segundos en los 100 metros lisos.

A su juicio, España ha dado “una de cal y otra de arena” en el Europeo de Vallehermoso porque “esperábamos estar entre los tres primeros por países, pero hubo un par de ausencias relevantes como pueden ser las del triple salto. Siempre se producen fallos, pero en general, el equipo se portó muy bien”.

Diéguez cree que la velocidad española ha mejorado mucho en los últimos años y ya no sólo existen fondistas y mediofondistas en nuestro país: “Hemos mejorado mucho, sobre todo las chicas que han conseguido cosas muy grandes. Pero todo ha sido gracias a que llevamos muchos años trabajando en numerosas concentraciones que nos han permitido alcanzar cosas excepcionales. Los chicos están muy cerca del récord de España y las chicas lo han mejorado ya varias veces y han alcanzado resultados impensables hace poco tiempo. No le tienen miedo a nada, le han ganado hasta a Jamaica, se lo creen y son descaradas compitiendo”.

El entrenador enraizado en la localidad sanabresa de Lubián reconoce que “era difícil volver a batir el récord de España de 4x100 femenino, pero incluso se pudo mejorar la marca porque no fue una carrera perfecta”, pero a título personal se muestra especialmente satisfecho por el récord nacional logrado por la que ha sido su discípula desde muy pequeña, Jael Bestué, que ha destronado a la mítica Sandra Myers en los 200 lisos: “Sabía que estaba para récord, pero su actuación fue tremenda. Después de correr en el Mundial de Relevos el 100 lisos lanzado en 9´88, no tenía duda porque esa es una marca brutal y además ya había corrido en el Mundial de Eugene en 9´92. Pero lo que no podía esperarme es que rebajase en 18 centésimas la mejor marca española de siempre en los 200 lisos. Con ese tiempo hubiera sido bronce en los Juegos Olímpicos de París. Ha subido tres peldaños en su nivel internacional”. Pero lo difícil a partir de ahora será mantenerse en ese nivel: “El público le ayudó mucho el pasado fin de semana en Madrid y le favoreció correr por la calle 8. Además hizo todo lo que le dije, correr el primer 100 a tope, luego debía soltar un poco para apretar de nuevo en la recta final. Y así fue. Le dije que tenía que correr a tope, pero si le alcanzaban, que no se cebase, pero nadie la superó y terminó primera”.

Este triunfo y esta marca de enorme prestigio le abrirán muchos caminos a la velocista catalana en sus competiciones en el extranjero: “Hasta ahora tenía muchos problemas para correr junto a las grandes velocistas mundiales, pero ahora ya no debe haber disculpas para estar en las mejores carreras del calendario internacional.

Tras unos días de descanso, Jael Bestué se centrará ahora en los 100 lisos para buscar también el récord de España: “Ya estuvieron cerca de conseguirlo otras atletas que yo he entrenado como Estela García o Cristina Lara, pero estoy convencido que Jael lo conseguirá pronto. No creo que tenga que especializarse en una distancia determinada, porque los velocistas tienen que dominar todas las distancias,de 100 a 400 y “ojalá sea la primera española en bajar de los 11 segundos. No tiene techo porque cada año ha ido mejorando, salvo el pasado que se bloqueó un poco con el stress de los Juegos Olímpicos”, y espera que esa marca pueda producirse en el Mundial de Tokio donde intentará repetir la que logró el pasado fin de semana en Madrid en los 200.

Pero las alegrías de la velocidad femenina no se ha quedado en el Europeo por Naciones, sino que también en el Mundial de Relevos, España estuvo en la élite mundial: “Ya le habíamos ganado a Jamaica antes de los Juegos de París, pero era el equipo B. Ahora en el Mundial lderrotamos al primer equipo jamaicano para conseguir la clasificación para el Mundial de Tokio de este verano, aunque también es cierto que ellas acudieron allí con el único objetivo de clasificarse. Pero nosotros, técnicamente somos las mejores del mundo, somos las mejores en entregar y recibir el testigo, pero también es porque arriesgamos mucho y, de los 30 metros que tenemos para realizar el cambio, apuramos hasta los 27, muchas veces. No nos queda otra si queremos ganarles a equipos muy potentes".

El entrenador barcelonés insiste en declaraciones a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA en que "ahora ya nos creemos que podemos ganar a cualquiera. Yo empecé con este equipo en 2018 y desde que batimos el récord de España, ya empezaron a creérselo las chicas. Si queremos resultados en grandes campeonatos, el camino es el relevo, pero para ello tenemos que trabajar mucho, y los chicos también: la prueba está en que hemos sido campeones de Europa sub 23 sin ningún atleta en la final de los 100 lisos”, añade Diéguez. n