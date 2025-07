Alcaraz reconoce problemas con su saque: "Me está costando"

Sin excesivas complicaciones ni desgaste como sí sucedió en primera ronda, Carlos Alcaraz cumplió con el trámite ante Oliver Tarvet en Wimbledon. El tenista murciano, este miércoles con una versión mucho más sólida que contra Fognini, pone rumbo a tercera ronda con buenas sensaciones... pero admitiendo aspectos a mejorar en su juego, especialmente en su saque.

El bicampeón de Wimbledon se enfrentaba en segunda a un Oliver Tarvet que se presentaba al Grand Slam británico como el tenista con peor ranking del torneo. A pesar de todo, el británico opuso toda la resistencia que pudo ante un Alcaraz que reconoció el esfuerzo de su rival: "Ante todo, tengo que reconocerle el mérito a Oliver. Es su segundo partido en la gira. Para ser sincero, me encanta su juego. El nivel que jugó en el primer partido en la pista central... sé que es realmente difícil", reconoció. "Demostró un gran tenis. Sabía desde el principio que tenía que muy concentrado e intentar jugar mi mejor tenis. Estoy muy contento con mi actuación. Mucho mérito también para él".

Victoria... con aspectos a mejorar

Carlos Alcaraz celebra ante Tarvet / AP

Con su victoria en segunda ronda, Alcaraz firmó su vigésima victoria consecutiva: "Supongo que encontré el camino correcto", reconocía con sencillez. "Intento disfrutar. No importa si gano o pierdo. Creo que esa fue la clave estos últimos dos o tres meses. Tengo una racha ganadora, y simplemente intento mantenerla. Jugar en este torneo y en esta cancha, simplemente intentar seguir adelante... creo que es un regalo", explicó el murciano.

En Wimbledon, Alcaraz se está encontrando un año más con un público británico especialmente cariñoso con el murciano: "Estoy muy agradecido por el apoyo que recibo aquí después de cada partido. Cada día, cada entrenamiento, es increíble. Hoy jugué contra alguien de aquí., pero fueron muy respetuosos conmigo y con mi oponente. Me encanta jugar en este ambiente y en esta cancha", explicó Alcaraz tras su partido ante Oliver Tarvet.

A pesar de su victoria sin complicaciones, Carlos Alcaraz admite aspectos a mejorar: "Me está costando un poco con el saque, lo noto diferente respecto a Queen's, por las pelotas, por la velocidad. Hoy me he sentido con más confianza, un poco mejor. El servicio es lo que más me importa ahora mismo. Es el arma más clave ahora. En mi debut me fui de la pista no muy contento con el saque. Hoy me he visto algo mejor. Puedo mejorar". Una victoria para coger confianza en un torneo donde Alcaraz defiende las coronas conseguidas en 2023 y 2024.