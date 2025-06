Estadísticas de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el circuito Red Bull Ring

El circuito Red Bull Ring es uno de los trazados más espectaculares del calendario de Fórmula 1. Situado en los Alpes austríacos, este circuito ha sido testigo de algunas de las actuaciones más memorables de pilotos como Fernando Alonso y Carlos Sainz. A continuación, te presentamos un análisis detallado de las estadísticas de Alonso y Sainz en el Red Bull Ring

Alonso: un veterano competitivo

Fernando Alonso, el bicampeón mundial de F1, tiene una relación complicada con el Gran Premio de Austria, en parte porque en sus años al máximo nivel este trazado no estaba en el calendario. De hecho, es uno de los siete circuitos en los que ha competido en los que no ha sido capaz de lograr ninguna victoria, ninguna pole position ni tan siquiera subir al podio. Con el rendimiento que está demostrando Aston Martin este año (es 16º en el mundial con tan solo 8 puntos), no parece que en 2025 vaya a cambiar su racha.

Estadísticas de Fernando Alonso en el Red Bull Ring

Victorias: 0

0 Podios: 0

0 Mejor resultado en carrera: 5º (2014, con Ferrari)

5º (2014, con Ferrari) Vueltas rápidas: 0

Carlos Sainz: progresando

Carlos Sainz, el piloto madrileño de Ferrari, ha mostrado una gran progresión en el Red Bull Ring en los últimos años. Con su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes condiciones, Sainz ha logrado destacarse en este circuito, que favorece las carreras de alto ritmo y las estrategias bien ejecutadas.

Carlos Sainz celebra su tercer puesto en Austria 2024. / EP

Estadísticas de Carlos Sainz en el Red Bull Ring

Victorias: 0

0 Podios: 1 (3º lugar en 2024)

1 (3º lugar en 2024) Mejor resultado en carrera: 3º (2024)

3º (2024) Vueltas rápidas: 0

El podio de Sainz el año pasado fue una de las grandes alegrías de la temporada. Después de una gran estrategia y una carrera impecable, terminó en el tercer lugar, justo detrás de Oscar Piastri y George Russell, que ganó la carrera.

¿Y en 2025?

Este trazado de 4.318 km de longitud y con solo 10 curvas favorece a los pilotos que saben gestionar la tracción, el uso del DRS y las oportunidades durante las frenadas. Será interesante ver cómo los dos españoles enfrentan los desafíos de este circuito cuando ninguno de los dos está en su mejor temporada. Puedes seguir aquí la narración en directo.