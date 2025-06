Laura Pedruelo: "Me siento fenomenal, nunca me he encontrado así"

A sus 35 años, Laura Pedruelo está en el mejor momento de su carrera. Prueba clara es la medalla de bronce que lograba este fin de semana en el Campeonato de Europa de Racice, en la República Checa, en K-1 1.000 metros, una de sus distancias fetiche y en la que se ha desvelado como una de las mejores a nivel continental. Ella, con la ilusión intacta, se mostraba feliz por lo logrado después de tantos años de esfuerzo y más en una temporada post Juegos Olímpicos, que está resultando de un alto nivel dados los cronos registrados.

"Esto llega después de muchos años compitiendo a nivel europeo y mundial, y de estar siempre rozando la medalla… la última vez fue en 2023 en el Mundial cuando me quedé con el cuarto puesto, y ahora estoy que no me lo creo. Me encuentro muy bien, son muchos años, ya 35, y la gente viene súper fuerte, súper joven, y yo me siento fenomenal, nunca me he encontrado así", señalaba la deportista del Durius Kayak Zamora minutos antes de coger el vuelo de regreso a España junto con el resto de la expedición nacional, que acumuló un total de 16 medallas para ser subcampeona en esta dura competición. Respecto a la regata en la que se bañó en bronce, indicó, en declaraciones a este periódico, que "fueron unos parciales buenísimos y un magnífico tiempo de 3’55’’", algo que "nunca había alcanzado en competición". Además, tiene todavía más valor dadas las condiciones de la pista que "son muy duras" por el viento cambiante y la poca profundidad que llevaba.

En este mismo sentido, la zamorana recordó que el K-1 es una de las embarcaciones más complicadas a nivel internacional, y donde se demuestra el mayor nivel, haciendo hincapié en un dato clave y es que las preseas están cada vez más caras y la gente viene con mucha fuerza. Prueba evidente es que el año pasado se hizo récord europeo en 3.52 y este año la ganadora tuvo que hacer un tiempo de 3.50 para hacerse con la victoria.

Laura pedruelo, con la medalla de bronce en el Europeo / Cedida

"Cada año van mejorando tiempos", apuntó al respecto la palista que aguanta el tirón para seguir en lo más alto. Una de las claves, a juicio de Pedruelo, para vivir este buen momento actual reside en el "equilibrio". "Llevo años pudiendo estar en casa, con la familia, trabajando y con capacidad de entrenar y eso es clave para mí. Puede que no se entienda cómo a esta edad pueda haber mejorando el rendimiento, pero para mí el tener esa paz y esa estabilidad me hace estar bien", explicó, al tiempo que también exponía los factores negativos respecto a aquellos que están concentrados en los Centros de Alto Rendimiento de la Federación. "Allí tienes todos los recursos y medios, y eso yo no lo tengo en casa, pero a mí me suma mucho más", y eso que es evidente que no es lo mismo entrenar en invierno en Zamora, en el Duero o en el canal de Monte La Reina que hacerlo en La Cartuja de Sevilla con 20 grados de temperatura.

Haciendo gala de esa felicidad y demostrando que "el trabajo da sus frutos" ya piensa en su próximo reto y será a principios del mes de agosto. Al contrario de lo que se creía, a Pedruelo le tocará hacer finalmente el Selectivo, que se incluye en el Campeonato de España para poder clasificarse para el Mundial en K-1 1.000 metros, aunque también probará en el 500, distancia en la que no tuvo fortuna en Racice.