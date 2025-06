Adriana Cerezo: "Iría a entrenar cada día, aunque no hubiera Juegos"

La taekwondista con raíces zamoranas Adriana Cerezo insiste en que le gusta "entrenar, el día a día", por lo que estaría en el gimnasio "entrenando igual o incluso más si mañana no vuelven a existir los Juegos Olímpicos", después de aprender y crecer "muchísimo" tras Paris 2024, evento en el que no le funcionó obsesionarse con "quedar campeona", aunque el día después de su participación ya cambió su fondo de pantalla por la presea de Los Angeles 2028, el "motivo" por el que se levanta cada mañana.

Hace más de 10 meses, Cerezo se quedó sin premio en forma de medalla al caer en su combate de cuartos de final en la categoría de -49 kilos. Un chasco para una de las favoritas, que llegaba la capital francesa tras sorprender al mundo con una plata olímpica en Tokio en 2021. Sin embargo, y pese a las altas expectativas que rodearon su participación, Cerezo ha "aprendido y crecido muchísimo".

"No sé si ese crecimiento se puede hacer tangible de alguna forma... Obviamente, si pudiese volver atrás me encantaría cambiar el resultado, no te voy a mentir. Pero ya que tengo que comerme lo que ha pasado, creo que he aprendido mucho, he crecido mucho", expresó la deportista en una entrevista tras un evento de Universae.

Para Cerezo, ha sido clave su "entorno" para una recuperación más sana. "Ver cómo la gente ha reaccionado, ver el apoyo que he tenido y, sobre todo, tener tan claro dónde quiero llegar y la forma en la que quiero hacerlo, y creo que lo estamos haciendo. No sé si habiendo ganado o si hubiese sacado un resultado bueno, a lo mejor también habría crecido igual", reflexionó.

"París fue una de las situaciones de las que más he aprendido. Siempre creo que todo pasa por algo, entonces pienso que ese bajón, ese palo, también te ayuda a construir algo más. Estoy muy metida en construir, ahora es un momento en el que puedo pensar, puedo recapacitar un poco", agregó sobre ese proceso posterior a los Juegos en la capital francesa.

Cerezo reconoció que "hay que ser autocrítico" después de una derrota así, aunque "tampoco hay volverse loco". "El día antes de París estaba totalmente preparada para ser campeona olímpica, pero el día después no es que de repente no valiese nada", defendió, sin ocultar que "cuesta hasta que te equilibras". "Pero hemos tenido muy claro que el fallo no está en la preparación, no ha sido en pegar una patada más así o así, sino que a lo mejor tenía tan claro que quería ser campeona, me enfoqué en esa obsesión, y no te permite sacar tu mejor versión", admitió.

Sin prisa, centrada en el día a día

Ahora, Cerezo ha cambiado "un poco más ese foco", intenta vivir más tranquila y "no tomar las decisiones con tanta prisa". "Parece que todo es determinante y cada momento es el imprescindible para poder llegar, hay que tomarlo todo con un poco más de calma y verdaderamente priorizar la salud y la competición y el estar bien, confiar en la gente de alrededor", apuntó. Y es que lo que mantiene la llama viva en la complutense es su rutina. "A mí lo que me gusta es el día a día, entrenar, si me dices que no vuelven a existir los Juegos Olímpicos, mañana seré la que esté en el gimnasio entrenando de la misma forma o incluso más", confesó.

"Cuando llegué el primer día de entrenamiento post-Juegos, fue como si hubiese cambiado el mundo. Realmente fue llegar y es que es lo mismo. Y fue lo mismo después de París y fue lo mismo después de Tokio. Al final, llegas al gimnasio y como te despistes, tu compañero te va a dar una colleja igual", relató sobre sus entrenamientos, claves en su progresión: ."Hay una campeona del mundo, campeona olímpica, plata olímpica, campeones de Europa, no te puedes permitir bajar, cada día llega alguien nuevo, uno es inspiración del otro. Todos queremos crecer y cada día, si tú llegas un pelín más bajo, no te lo puedes permitir, porque tienes a otro que está a su 200%. Se crea un engranaje, una máquina, que solamente llama al éxito y a cosas grandes", elogió al club Hankuk.

Pero ir al gimnasio siempre será "especial" y "bonito" para Cerezo. "Y también te hace recordar decir, 'mira, al final donde quiero estar es aquí', y lo importante de estos cuatro años de ciclo no va a ser el ciclo, porque yo sueño con ser campeona olímpica cada día, sino ese momento de construirlo, ese día que terminas un entrenamiento duro y te sientes un poquito más cerca y te crees capaz de conseguirlo", auguró, confesando que, aunque queda mucho para Los Angeles 2028 tiene ya "muchísimas ganas". Eso sí, no le gustaría "que fuera ya". "Quiero darme tiempo para llegar en la versión óptima, para que las cosas se asienten y llegar con confianza, aunque los cuatro años se me harán largos".