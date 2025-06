Hermanos en el agua

Zamora es desde hace tiempo un lugar de referencia en el mundillo del salvamento y socorrismo, y lo es gracias al magnífico trabajo que realizan tanto el club de la capital como el de Benavente. Y este impagable trabajo se ve plasmado en varios deportistas que han alcanzado incluso renombre internacional como pueden ser los "benaventanos" Javier Huerga o Carolina Ganado, y los "capitalinos" Ana Bailón, reciente campeona del mundo, o los hermanos Antón, dos socorristas de primer nivel que, a base de trabajo, poco a poco escalan posiciones en los rankings nacional e internacional.

Diego y Marcos competirán hoy en el Campeonato de Castilla y León, en Villardeciervos. | LOZ

Diego y Marcos Antón son el buque insignia del Dragones Caja Rural en las pruebas de mar, a las que se han ido adaptando a base de mucho trabajo ya que no es sencillo adaptarse al oleaje marino viviendo en una tierra como la zamorana en la que abunda el agua, sí, pero no precisamente las olas. Tras participar en el Trofeo Ciudad de Zamora, los hermanos Antón han pasado la semana en Asturias para entrenar en la playa de Salinas, y este domingo compiten en el Campeonato de Castilla y León que se celebra en Villardeciervos en su camino hacia el Campeonato de España, donde se jugarán las plazas para el Europeo de este año.

Marcos y Diego Antón, con sus skys en el Centro de Tecnificación Municipal, donde entrenan. / LOZ

Diego y Marcos se muestran ilusionados con el rendimiento que están alcanzando esta temporada y recuerdan para LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA sus inicios como socorristas: "Empezamos en ésto por mis padres que conocieron este deporte hace ya muchos años y su idea era que aprendiésemos a nadar y le cogimos el gusto a la competición porque vimos que no sólo es nadar, sino que hay más disciplinas. Además, en cuanto conocimos la parte de playa, que se nos da bien, nos enganchamos todavía más, hasta el día de hoy en que este deporte es nuestra vida", reconoce Diego aunque niega que su padre haya influido especialmente por su vinculación con los embalses y ríos a través de la pesca: "Nuestro padre no ha tenido nada que ver pese a la enfermedad -si se puede llamar así-, que tiene con la pesca que le viene desde que nació e incluso por tradición familiar, con mi abuelo y sus hermanos. Nosotros pese a ello, no sabemos ni agarrar una caña, aunque algo tendrá que ver porque son dos deportes acuáticos y estamos mucho tiempo en el río", añade el mayor de los Antón.

Por su parte, Marcos es consciente de que el salvamento y socorrismo es una especialidad deportiva muy dura porque hay que entrenar diversas facetas: "Abarca muchas disciplinas: nadar, correr, remar y dominar la tabla de salvamento, pero si tienes un buen entrenador que te lo organiza todo de lunes a sábado, ese puede llevar sin problemas. Pero no nos da miedo porque lo llevamos con buen orden".

Su formación se inició con los técnicos del club Dragones pero la exigencia avanza y ya han tenido que buscar otros técnicos más específicos: "En un principio, en el Instituto, con los estudios, tuvimos que buscar otro entrenador, que era Alejandro Moltalvo "Chocle", especialista en triatlón, y estuvimos dos temporadas con él -añade Marcos-. La temporada de invierno la hacíamos con él, y en verano nos incorporábamos al Club. En 2023, gracias a Chocle, conseguí clasificarme para el Campeonato de Europa y traerme cuatro medallas".

Los hermanos Antón actualmente trabajan entre hora y media y tres horas diarias, repartiendo el gimnasio con la preparación específica de la tabla, natación o sky, tanto en invierno como en verano: "Seguimos con la misma intensidad ahora en verano aunque desde hace un par de meses estamos metiendo más caña, de cara a las competiciones". En los últimos años, la evolución de ambos ha sido importante pero el margen de mejora es importante todavía, según Marcos: "Es un deporte en el que siempre te va a faltar algo por mejorar y más en el mar porque tienes que controlar muchos factores", añade. Marcos es consciente de que en natación deben mejorar ambos de cara al aironman, "porque en este tramo siempre perdemos respecto al resto de participantes porque se necesita más entrenamientos", pero ha habido un factor trascendental en la mejora en natación que ha sido el cambio de entrenador en la pasada temporada, y ahora el gallego David Orgeira es "quien nos lleva todo, tanto la preparación de invierno como la de verano y se ha notado una gran mejora nadando y esperamos seguir en esta línea".

El preparador gallego planifica cada semana los entrenamientos que les envía por correo electrónico y conversa con ellos para conocer su estado: "Y por lo que le vamos contando, nos planifica la preparación", añade Diego al tiempo que destaca la mejoría en las pruebas de mar: "Para nosotros, que somos de interior, si quieres ser bueno en esta modalidad tienes que intentar desplazarte lo máximo posible al mar para mejorar. Año a año lo vamos consiguiendo y también gracias a "Go your waves" que nos han enseñado mucho para manejarnos en el mar. Una vez que quisimos dar un paso adelante, gracias a este equipo que nos patrocina podemos seguir a este nivel gracias al material que traen a España desde Australia y nos facilitan".

Sus zonas de preparación son las de la playa asturiana de Salinas (Castrillón) que se encuentra a "tres horas exactas de Zamora" y es muy cómoda porque siempre hay "espacio para todo el mundo". Y también se desplazarán a Galicia para seguir preparando el Campeonato de España de Castellón, a la zona coruñesa de Carballo: "Las de Castellón no van a ser olas como las del norte pero el mar se mueve en todos los sitios y el mar de abajo también tiene sus cosas", añade Marcos quien recuerda una prueba en la que disputaba el primer puesto con el "grandísimo" Iván Cazorla, pero vino una ola que los empujó y se nos pusieron a la par siete u ocho rivales que me adelantaron. Pero no me enfado por eso, si te enfadas, es que no conoces este deporte. Es lo que hay".

Marcos Antón se muestra satisfecho con la primera Copa de España en la que logró un primer puesto en sky, con su hermano segundo, el mismo resultado que en el aironman, y tras el Autonómico de Villardeciervos, llegará la segunda Copa España previa al Campeonato de España: "Haremos sky, tabla y aironman, sobre todo. No participamos en las pruebas de arena porque exigen otra preparación".

En el plano internacional, el proyecto es ir en agosto a Francia, a Osegor, "un campeonato internacional con muchísimo nivel, como si fuese un europeo", y si logran clasificarse y ser seleccionados, lucharán por viajar a Nueva Zelanda a competir en noviembre. Luego estará el Europeo de este verano: "Es la cita principal -añade Marcos- que será a mediados de agosto. Haciendo un buen campeonato de España podría lograr clasificarme para el Europeo, que es mi objetivo principal de este año".

Ambos destacan el buen trabajo que está realizando en Club Dragones en Zamora: "Hay chavales de 17 o 18 años que vienen pegando fuerte. Igual no somos los mejores de España porque hay clubes muy potentes, pero nos llevamos todos muy bien, hacemos piña y a mi, sobre todo, me gusta ver que los pequeños vienen muy motivados, y eso es muy importante. Nos hacen falta pequeños para que haya relavo en el club y desde aquí invito a los niños zamoranos a que vengan a nuestra escuela porque éste es un deporte que engancha mucho y se divertirán practicándolo", añade Marcos. Y Diego destaca asimismo el trabajo que están realizando las chicas en las categorías inferiores: "Tenemos un grupo que están muy fuertes ahora mismo, encabezadas por Ana Bailón que la veo muy fuerte este año. Hay un grupo detrás que están entrenando muy bien y van a pelear por estar también en lo más alto en juveniles y junior en el Campeonato de España". n