Jortos y Fer son de plata para la Federación de Castilla y León

Jortos y Fer ya son "de plata". Al menos, para la Federación de Castilla y León de Balonmano, que ha decidido otorgar a ambos jugadores de los "Guerreros de Viriato" la insignia de la federación de dicho metal durante la próxima edición de su gala anual. Cita que se llevará a cabo por 63ª ocasión con las instalaciones de la Real Sociedad Hípica de Valladolid como escenario.

El acto que tendrá lugar el próximo sábado 28 de junio reconocerá los méritos de jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros, entidades e instituciones durante el año deportivo dentro del balonmano regional, a la vez que reconocerán la trayectoria y dedicación de figuras cuya relevancia ha influido positivamente al desarrollo de este deporte en Castilla y León. Dos apartados en los que tanto Jorge Martín Cordero (conocido como Jortos) como Fernando Ruiz del Río (Fer), encajan perfectamente, si bien ambos serán homenajeados por su dilatada trayectoria deportiva en esta ocasión.

Jortos y Fer son dos pilares indispensables del Balonmano Zamora. Dentro de la pista, habiendo disputado todas las categorías del balonmano nacional y llevando a su equipo a jugar por el ascenso a División de Honor Plata el pasado curso; y también fuera, siendo parte activa de la directiva de uno de los clubes más potentes de Castilla y León, con un número de deportistas federados y escolares de máxima consideración. Además, ambos han ejercido o bien de entrenadores o como colegiados en muchas ocasiones, colaborando estrechamente con la Federación de Castilla y León durante los años.

Jortos, jugador del BM Caja Rural Zamora. / BMZ

Su reconocimiento es tan merecido como los Trofeos Federación obtenidos por IES Universidad Laboral de Zamora, cuya colaboración con el balonmano pistacho es determinante cada temporada, y ActualFit24, que completan la lista de galardonados zamoranos para esta nueva entrega de la Gala Regional de la Federación de Castilla y León de Balonmano.

La "otra Plata", habrá que ganársela en la pista

Y, si bien Jortos y Fer serán de Plata el próximo sábado, el resto del Balonmano Caja Rural Zamora luchará por ello la próxima temporada desde Primera Nacional. Y es que, pese a que había clubes abogando por el cambio de competición en División de Honor Plata y la Federación Española de Balonmano (RFEBM) se enfrenta a diversos problemas con equipos de Primera Nacional, la Asamblea General Ordinaria de la RFEBM celebra hoy en Cartagena dejó las cosas como estaban.

La problemática existente con Amenabar Zarautz y Safa Balonmano no alteró el curso de los acontecimientos y las votaciones que podían trastocar el futuro del Balonmano Zamora se saldaron sin sorpresa. El calendario deportivo de la División de Honor Plata quedó fijado y su sistema de competición no dará opción a los «Guerreros de Viriato» de incorporarse a la misma. No habrá dos grupos, sino una única liga regular que arrancará el 13 de septiembre y que concluirá el 10 de mayo para, a continuación, disputarse el play-off de ascenso. Por otra parte, los pistacho tampoco se enfrentarán en Primera Nacional a una competición diferente, ya que se votó que no haya una reducción en los equipos de la categoría de cara al curso 2026-2027.